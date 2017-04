Lleida es queda sense cap centre d’acollida per a dones maltractades en risc de vulnerabilitat

El centre La Dona Samaritana no continuarà oferint els seus serveis d’atenció a dones i fills en situació de violència masclista o en cas de vulnerabilitat després que la junta directiva, encapçalada per Ferran Jové, acomiadés a les tres treballadores “per problemes d’enteniment” i per pressions del director. Per part de les professionals del centre han volgut deixar molt clar que elles han aconseguit “després de 5 anys tenir un projecte professional i educatiu de qualitat que volem continuar oferint però que des de l’entitat no se’ns dóna la possibilitat de fer-ho”.

“Volem deixar clar que sota la nostra responsabilitat, no s'ha discriminat a ningú per qüestions de salut, religioses, culturals o d'edat en cap cas i hem treballat durant molt temps per oferir la major qualitat i atenció que com a professionals hem sabut donar, treballant coordinadament amb la resta de serveis que formen part de la xarxa” ha explicat un membre del servei d’acollida de la Dona Samaritana.

Actualment el centre comptava amb 13 dones allotjades i 9 menors que en aquests moments estan atesos per voluntaris del centre vinculat a l’església Evangèlica Bíblia Oberta. Des de la Paeria s’han mantingut contactes continuats amb l’entitat per esbrinar com estava la situació de cara a possibles alternatives. El regidor de polítiques per als drets de les Persones, Xavier Rodamilans, ha afirmat que “ el més important és que aquestes dones no estiguin desateses” i per aquest motiu ja han començat les tasques de reubicació en una casa d’acollida de la Generalitat i dos famílies més en dependències municipals d’urgència destinades a persones que han patit violència de gènere. A més l'Ajuntament de Lleida està negociant amb dues entitats socials per tal que puguin fer-se càrrec, amb l'establiment del concert corresponent. Aquestes entitats podrien, fins i tot, utilitzar les mateixes instal·lacions que Dona Samaritana, ja que es tracta d'habitatges de titularitat municipal, segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Àngel Ros.

Els serveis socials municipals han comunicat la situació a Mossos d’Esquadra i a l’Institut Català de les Dones per evitar nous ingressos. També han habilitat provisionalment un espai en una altra entitat de la ciutat per rebre a dones víctimes de violència masclista derivades pels Mossos. El que intentaran ara és l luitar perquè aquestes persones no es quedin sense un seguiment professional de la seua situació actual.

Aquest tancament també ha servit als partits polítics de l’oposició com la Crida per Lleida i Comú per demanar al govern un model públic d’acollida d’urgència “després de constatar el fracàs de l’externalització dels serveis socials a entitats religioses”, segons Gemma Casals de Crida per Lleida.

La societat lleidatana també se n’ha fet ressò i aquest passat divendres Dones Lleida va demanar, en una concentració sota el lema “Prou violència institucional”, que el govern de la Paeria reubiqui de manera immediata les dones que es troben en el centre de Dona Samaritana, ara sense atenció per part de professionals; l’entitat feminista creu que si és necessari que hi hagi una intervenció directa de serveis socials i de la guàrdia urbana per garantir la protecció i l’atenció de les dones.

L’entitat ha sol·licitat en diverses ocasions que es faci seguiment dels casos i projectes integrals d’atenció, i que es desvinculi el dret de les dones a eradicar la violència masclista de centres religiosos.