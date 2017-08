Lleida instal·la jardineres als accessos de l'Eix Comercial per reforçar la seguretat arran dels atemptats

La Paeria ha instal·lat jardineres als punts d'accés als carrers de l'Eix Comercial de Lleida, en ple centre de la ciutat, per reforçar la seguretat arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Aquest elements s'han col·locat per impedir que hi entrin vehicles a gran velocitat i atropellin els vianants en una zona molt concorreguda.

Segons ha informat l'Ajuntament, la mesura segueix les recomanacions del Ministeri de l'Interior i ha obligat a fer canvis al sistema de càrrega i descàrrega

Segons la Paeria, l'objectiu és limitar la circulació de vehicles a l'Eix Comercial, que s'ha estructurat en diversos sectors i a cada tram s'ha especificat els accessos permesos, sempre amb autorització municipal. El sistema garanteix que hi tinguin accés els serveis d'emergències, sanitaris i també de manteniment i neteja.