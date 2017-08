Lloret de Mar tancarà cautelarment la discoteca on es va produir la baralla en què va morir un jove italià de 22 anys

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha decidit tancar cautelarment la discoteca del municipi on es va produir la baralla de dissabte a la matinada, en la qual va morir un jove italià de 22 anys. El consistori ha avançat que han detectat deficiències en el protocol de seguretat de l'establiment, i que per això es clausurarà.

Responsables de l'Ajuntament, de la discoteca i dels Mossos d'Esquadra s'han reunit avui per revisar si el protocol de seguretat del local es va complir, tenint en compte si hi havia prou vigilants i controladors al local i si el temps de resposta va ser l'adequat. Està previst que la policia local es personi a l'establiment aquesta tarda per complir amb l'ordre de tancament.

Les càmeres de seguretat del local van gravar com els tres agressors, tres joves de nacionalitat russa que han estat detinguts, propinaven cops de puny i puntades de peu a la víctima i que, quan ja havia caigut a terra, li van donar una última puntada de peu al cap que el va deixar inconscient.

En les imatges no apareix cap membre del personal de seguretat i sí desenes de persones que observen l'agressió sense intervenir, a excepció d'algun dels companys de la víctima, al qual també van pegar amb gran violència.

Els tres joves detinguts, de 20, 24 i 26 anys i de nacionalitat russa, originaris de Txetxènia i residents a França, on segons sembla han sol·licitat asil polític, passaran aquesta tarda a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Blanes.

Després de prendre declaració a alguns testimonis, les primeres hipòtesis dels agents de l'àrea d'investigació criminal (AIC) de Girona, que s'han fet càrrec del cas, és que els joves russos i italians no es coneixien, ni hi va haver enfrontament verbal abans de l'agressió entre ells, i que tot hauria començat per una simple empenta, segons fonts pròximes a la investigació.

Des del gremi de bars i restaurants de la localitat asseguren que s'ha tractat d'un incident aïllat i l'Ajuntament ja ha anunciat que es presentarà com a acusació popular.

Les patronals d'oci nocturn demanen que no es criminalitzi el sector

Qui també ha demanat que no es criminalitzi el sector de l'oci nocturn són les patronals Fecasarm i Spain Nightlife Association. Joaquim Boadas, secretari general de Fecasarm, la patronal d'oci nocturn de Catalunya, de l'estatal Spain Nightlife Association i advocat de discoteca de Lloret, ha destacat que la discoteca és un simple "escenari" i que els responsables són "uns violents que no tenen res a veure amb l'establiment".

Boadas ha volgut desvincular el local i a tot el sector en general dels fets, després de conèixer-se que el consistori ha ordenat el tancament cautelar de la discoteca. "Ni moralment ni legalment es pot fer responsable ni la discoteca ni el sector quan els perillosos i violents són aquestes persones que te les pots trobar al carrer, al futbol o en un forn, és a ells a qui cal treure de circulació, són aquest tipus de gent violenta que danya injustament i greument la imatge del sector de l'oci nocturn", ha dit Boadas.

L'advocat ha explicat que la discoteca té quatre plantes, un aforament de 1.900 persones i 9 controladors d'accés que s'ocupen de la seguretat del local, i que era "materialment impossible, encara que haguessin estat 'superman', que poguessin evitar una agressió imprevisible, de suma violència i que no va durar ni un minut".

Segons ell, no hi va haver discussió verbal ni contacte entre el grup de tres nois russos de 20, 24 i 26 anys i el grup d'italians de Florència amics de la víctima, simplement creu que es va produir una empenta involuntària i que, a partir d'aquí, sobretot un dels russos va actuar amb suma violència fins que amb una puntada de peu precisa al cap va deixar el jove inconscient a terra.