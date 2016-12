Llum verda al pla director urbanístic del BCN World

A pocs dies perquè s'acabi l'any, el Govern aprova definitivament el projecte de BCN World i compleix, 'in extremis', la seva promesa de tirar endavant de forma definitiva el pla director urbanístic d'aquest projecte. El pla ha quedat aprovat per la comissió de política territorial i d'urbanisme de Catalunya per 24 vots a favor i 3 abstencions.

El projecte preveu generar un impacte econòmic al Camp de Tarragona d'entre 3.900 i 5.400 milions d'euros. Són dades d'un informe que la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha fet per valorar l'impacte econòmic i turístic del projecte. L'estudi també preveu que es generin uns 12.000 llocs de treball durant la construcció del macrocomplex hoteler i d'oci i entre 2.000 i 4.000 més que treballin directament quan el projecte ja funcioni.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que el projecte és una "aposta estratègica per al país". Per a Rull el BCN World situa el turisme en el marc de les noves exigències que té actualment, segons ha explicat, com ara "la innovació, la qualitat i el repte de lluitar contra l'estacionalització del turisme".

De fet, segons l'estudi presentat per la URV, el projecte preveu incrementar les pernoctacions gairebé un 22% en un any i arribar als 5 milions de turistes anuals. La despesa prevista dels visitants en el territori passaria dels 860 milions d'euros als 1.145.

El proper pas és que les tres empreses preseleccionades per gestionar els complexos turístics integrats (CTI) -Melco, Hard Rock Cafe i el Grup Peralada- presentin el seu projecte en els propers tres mesos. Rull preveu que les obres puguin començar l'estiu del 2017.

Aquest dimarts ja es va fer l'aprovació provisional del pla director urbanístic a la comissió d'urbanisme del Camp de Tarragona, amb 26 vots a favor, una abstenció i cap vot en contra. Des del 30 de juny, quan es va fer per segon cop l'aprovació inicial, s'han presentat 16 al·legacions que, segons el conseller, han quedat recollides en el projecte que s'ha aprovat aquest dijous.

2.500 milions d'euros d'inversió privada

Està previst que el BCN World o Centre Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca (CRT) -com se'l coneix tècnicament- rebi una inversió privada d'uns 2.500 milions d'euros.

La fiança que van haver d'aportar Melco, Hard Rock Cafe i el Grup Peralada per gestionar els complexos turístics integrats (CTI) va ser clau per començar a rubricar un acord entre el govern i el territori. Per a Rull, aquesta fiança és la prova que els inversors consideren que el projecte "té unes bases prou sòlides per tirar-lo endavant".

L'acord es va segellar aquest juliol i la fiança de 2,5 milions d'euros de cada licitant va servir per adquirir els terrenys -amb opció de compra de l'Incasòl- on s'ha de construir el complex, que són de CaixaBank.

La redimensió del projecte

Durant els 4 anys que han passat des de la presentació del projecte l'any 2012, el BCN World s'ha redimensionat urbanísticament. Així, la superfície edificable ha passat de ser d'1.000.000 de metres quadrats a 745.000 com a màxim. L'alçada dels edificis també s'ha reduït i s'ha passat d'un màxim de 90 metres a 75.

Al final, els hotels abastaran un 57% del total de la superfície, les activitats d'oci un 16%, els usos comercials un 6% i les àrees de joc un 4%. Aquest últim percentatge implica que no es podran construir més de 30.000 metres quadrats de superfície dedicats al joc.

A més, també s'ha reduït el nombre de casinos que s'hi podran construir. Si a l'inici del projecte se'n podien fer fins a 6, ara el màxim és de 3 i tot apunta que al final seran 2. Un estarà gestionat per Melco i Hard Rock Cafe i l'altre pel Grup Peralada.

Urbanísticament el projecte ha canviat, però el que no ha variat és la contribució fiscal dels casinos. Es manté, per a tot Catalunya, la rebaixa fiscal als casinos aprovada pel Parlament el 2014: es va passar del 55% al 10%.

Advertència de la CUP i de la plataforma 'Aturem BCN World'



La CUP ja va deixar clar aquest dimecres que l'aprovació del projecte de BCN World pot condicionar el seu suport als pressupostos. De fet, aquest projecte és un escull des de fa mesos en les negociacions dels comptes entre els cupaires i Junts pel Sí. Per a la CUP, aquest projecte posa en evidència l'única "voluntat" del Govern de revaloritzar els terrenys de La Caixa.

"En la negociació dels pressupostos, aquest serà un element més que tindran les assemblees de la CUP per valorar globalment el suport o no als comptes del Govern, han explicat els cupaires a través d'un comunicat. La CUP també ha criticat que el pla director s'aprovi en plenes festes nadalenques. Ho considera "una vella pràctica" de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, que demostra "poca sensibilitat" i "falta de respecte a la ciutadania".

Rull, però, ha desvinculat aquest projecte de l'aprovació dels pressupostos, perquè, segons ha explicat, "no hi ha cap partida als pressupostos destinada al pla director urbanístic del CRT". Malgrat la posició contrària dels cupaires, el conseller ha assegurat que s'ha "eixamplat el consens polític i també territorial" a favor del projecte. De fet, l'alcalde de Salou, Pere Granados, i l'alcaldessa accidental de Vila-seca, Manuela Moya, s'han mostrat plenament satisfets que el projecte tiri endavant perquè ho veuen com un motor econòmic pel territori.

La plataforma 'Aturem BCN World' no està d'acord amb el plantejament urbanístic que s'ha aprovat aquest dijous i ja ha anunciat que estudiaran accions jurídiques, com un recurs contenciós administratiu contra el pla. El conseller ho troba "legítim", però assegura que el "procediment ha estat impecable" i que el projecte ha incorporat "millores a nivell paisatgístic i ambiental".

La plataforma també ha explicat a través d'un comunicat que començarà els tràmits perquè els antics propietaris dels terrenys expropiats puguin sol·licitar compensacions econòmiques per l'increment de valor dels terrenys.