Localitzat en bon estat el maletí amb material radioactiu que havien robat d'una furgoneta

La col·laboració ciutadana ha donat els seus fruits. Una trucada al 112 ha permès localitzar el maletí amb material radioactiu que hi havia dins d'una furgoneta que uns lladres van robar a Santa Coloma de Gramenet.

Es tracta d'un aparell per mesurar la densitat i la humitat del terreny i d'entrada no implicava cap perill mentre es mantingués íntegre. Però si algú prova de desballestar-lo o d'obrir-lo pot ser una font d'exposició a la radiació, i per això Protecció Civil va activar la prealerta del pla RADCAT, que ara s'ha desactivat.

Els Mossos d'Esquadra han localitzat l'equip i, juntament amb el servei de coordinació d'activitats radioactives de la Generalitat, han confirmat que l'aparell no ha estat manipulat i cap persona ha resultat afectada. En aquestes moments l'aparell es troba en custòdia a les dependències del servei de coordinació d' activitats radioactives de la Generalitat i demà serà retornat al seu propietari.

Arran de les gestions d'investigació i del dispositiu de recerca realitzat pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Gramenet, en col·laboració amb la de Ripollet, aquesta matinada, a les 02.15 h, el telèfon d'emergències 112 ha rebut la trucada d'una persona que alertava de la troballa a Montcada i Reixac d'un equip de mesura de densitat i humitat de sòl marca Troxler.

El maletí el van sostreure d'una furgoneta robada que dimarts va aparèixer davant del número 16 de la carretera de la Font de l'Alzina de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Protecció Civil ha donat per finalitzada la prealerta del pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya ( RADCAT) iniciada per aquest motiu.



Els Mossos mantenen la investigació oberta per localitzar els autors del robatori.