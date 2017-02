Localitzen el conductor que va atropellar una motorista durant 150 metres a Sils i va fugir

Localitzat el conductor del vehicle que dimarts passat va atropellar una motorista durant 150 metres per l'autovia A-2 a l'alçada de Sils (Selva), i va fugir del lloc sense ajudar-la. La víctima, que va reconèixer que "estava viva de miracle", ha estat fent una campanya a través de les xarxes socials per intentar trobar el responsable de l'atropellament que finalment ha estat localitzat aquest diumenge.

Entre altres accions, la noia va escriure una carta on relatava com havia succeït l'accident, i on reconeixia que la moto li "havia salvat la vida". En aquesta carta, la motorista explicava com va quedar estirada al terra després de ser arrossegada durant 150 metres i fins i tot va poder veure com fugia el cotxe.