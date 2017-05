L'oposició reprova la gestió de Colau per quarta vegada aquest mandat

Quart toc d'atenció de l'oposició al govern d'Ada Colau. El plenari municipal ha votat aquest divendres reprovar la gestió de l'alcaldessa i el seu equip, que aquesta setmana ha arribat a l'equador d'un mandat entelat per l'augment dels lloguers i per la tensió creixent amb l'oposició. La proposta, presentada pel PDECat, s'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC, PP i Cs, l'abstenció del regidor no adscrit Gerard Ardanuy, i els vots en contra de la CUP, BComú i PSC. El Partit Popular ha presentat una proposta similar en la qual condemnava la gestió de Colau per "centrar-se en la gesticulació i la ideologia partidista", però no s'ha aprovat perquè en aquest cas ERC s'ha abstingut.

Balanç del govern de Colau a l'equador del mandat

El consell plenari ja va reprovar Colau al març per l'aturada de les obres del túnel de les Glòries, i també a l'octubre, quan es va renyar el govern municipal per la seva "política de gestos" i es va obrir la possibilitat –fallida– d'establir una alternativa de govern. També ho va fer el novembre del 2015 per la gestió del 'top manta'. Aquesta vegada, el PDECat ha volgut "censurar" la gestió de Colau per la constatació "entre l'abisme de les seves promeses i les seves accions". "Un cop més seran censurats per no governar, en aquesta ciutat. Els demanem que governin, i que ho facin des del diàleg", ha assenyalat el portaveu del PDECat, Joaquim Forn. Els populars, per la seva banda, han condemnat la gestió de Colau per "centrar-se en la gesticulació i la ideologia partidista", en comptes de donar resposta a "les prioritats de Barcelona".

Des del govern, l'alcalde accidental Gerardo Pisarello ha rebutjat "el balanç catastrofista" de l'oposició, i ha criticat "el populisme barroer" del PDECat. "M'ha produït molta tristor veure com repartien pamflets a la sortida del metro", ha dit el regidor a Forn en referència a 'El Run run', el diari de balanç dels dos anys de Colau que el PDECat va repartir dijous al matí a la ciutat. "Aquest populisme és el propi de la gent que als Estats Units segueix Trump", ha afegit Pisarello, que ha animat el PDECat a rectificar, perquè "la por i la desesperació no són bones companyes". En la mateixa direcció, Jaume Collboni (PSC) ha demanat al grup de Trias que comenci a fer "una oposició més propositiva i més constructiva", "més arrelada a la tradició que havia tingut històricament aquest grup".