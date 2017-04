L'oposició reprova el govern de Colau per aturar les obres del túnel de les Glòries

Xoc entre el govern d'Ada Colau i l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona per l'aturada de les obres del túnel de Glòries. La majoria del plenari municipal -PDECat, PP, C's i ERC- ha retret aquest divendres al govern que dilluns passat tirés endavant la ressició del contracte amb la constructora sense comptar amb el suport de la resta de grups, que va expressar-se en contra de la mesura en una comissió extraordinària convocada per tractar l'afer. Només la CUP, en aquest cas, s'ha posicionat al costat del govern, que defensa que cal "fer net" amb el contracte de Glòries per deixar enrere els retards i sobrecostos de més d'11 milions d'euros.

El moment més tens en la discussió sobre el túnel de Glòries l'han viscut la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz (BComú) i el president del PDECat, Xavier Trias. Sanz ha reiterat a l'oposició que l'important, també per als veïns, "era fer net", i s'ha dirigit personalment al líder dels antics convergents per demanar-los responsabilitats: "No se sent responsable? No se li cau la cara de vergonya? Pot posar la mà al foc per Antoni Vives [tinent d'urbanisme en el mandat de Trias]?"

El president del PDECat a l'Ajuntament, per la seva banda, ha qualificat de "vergonyosa" l'actitud de Sanz, a qui ha acusat de "treure's la màscara". "Ha nascut una nova casta, la que no té prou amb guanyar les eleccions, sinó que pretenen destruir l'adversari amb les eines que sigui, encara que sigui amb mentides", ha lamentat Trias, que ha conclós: "Aquesta nova manera de fer política em fa fàstic. Fàstic".

Ho sento @xaviertrias,però el q fa fàstic són els casos de corrupció de Convergència. I no m'ha respost, posa la mà al foc per Antoni Vives? — Janet Sanz #EnComú (@janetsanz) 28 d’abril de 2017

La tinent d'Ecologia i Urbansime ha tornat a respondre l'exalcalde de Barcelona a través de Twitter, on li ha retret els casos de corrupció de Convergència. Durant la seva intervenció al ple, també ha manifestat que "les obres de Glòries són importants, però aturar la corrupció ho és encara més". Les obres del túnel de Glòries estan en mans de la fiscalia, relacionades amb el cas 3%.

L'oposició tem que l'aturada faci "perillar" la candidatura a l'Agència del Medicament

Tant el grup de Ciutadans com ERC han retret al govern que aturar les obres mentre es licita el nou concurs farà "perillar" la candidatura perquè l'Agència Europea del Medicament s'instal·li a la torre Agbar, tal i com proposa l'Ajuntament. "Tenir la zona empantanegada no ajudarà", ha assenyalat el president dels republicans, Alfred Bosch.

El regidor d'Arquitectura, Daniel Mòdol (PSC), ha defensat davant les crítiques de l'oposició que "no aturar ara les obres significaria perdre el control". "Tots creuen que és la millor opció: veïns, constructores, Bimsa, Ajuntament...", ha assenyalat Mòdol, que ha demanat a l'oposició "no intoxicar" amb una qüestió tan important com la candidatura a l'Agència Europea del Medicament, que si s'instal·lés a Barcelona portaria 900 professionals altament qualificats.