L'oposició suspèn la gestió turística de Colau

Que no es "criminalitzi" el turisme i que es condemni la "turismofòbia" a Barcelona. És la petició que han fet aquest dijous els partits de l'oposició al govern d'Ada Colau, que l'han suspesa per la gestió turística i pel discurs "criminalitzador" del sector a la ciutat. La proposició, presentada pel PDECat, el PP i C'S, ha estat aprovada durant una comissió extraordinària amb els vots de tots els grups, a excepció de BComú, PSC i la CUP.

Per a l'oposició, el resultat de la votació suposa "una nova reprovació" al govern municipal. "Avui tornem a reprovar el govern, que atia la turismofòbia a la ciutat i culpabilitza el sector de la seva incapacitat de solucionar problemes com els preus del lloguer", ha reivindicat la regidora del PDECat Sònia Recasens. "Ara que és època d'exàmens podem dir que vostès tenen un suspens", ha afegit el seu homòleg al PP, Javier Mulleras, que ha culpat el govern de Colau d'atribuir al turisme "tots els mals del mon". "Qui sembra turismofòbia recull vidres trencats", ha defensat Mulleras, en referència als actes vandàlics que es van produir al maig contra diversos establiments turístics de la ciutat. "Es comença trencant vidres i s'acaba amb atemptats molt més grans", ha afegit.

Turismofòbia: símptoma d'un excés de visitants?

Des de Ciutadans, el regidor Koldo Blanco ha lamentat que el govern municipal "alimenta el caldo de cultiu dels grups violents". Per a l'edil de la formació taronja, els aldarulls del mes passat "no van ser només actes vandàlics". "Va ser una agressió molt greu, una cadena d'atacs coordinats i planificats amparats per un relat ideològic que està assenyalant al turisme de manera genèrica com a principal problema de la ciutat", ha conclòs Blanco.

El govern defensa que afrontar el turisme no és criminalitzar-lo

Des del govern, el regidor de BComú Agustí Colom ha retret a l'oposició que per a ells "afrontar el fenomen del turisme és criminalitzar el sector". "Aquest govern ha encarat per primer cop la gestió del turisme, i ho hem fet amb valentia, decisió i imaginació", ha reivindicat. La regidora del PSC Montserrat Ballarín, per la seva banda, ha lamentat que la proposició de l'oposició és un mer "exercici de postveritat". "Una mentida repetida mil vegades no serà més certa. On veuen el discurs turismofòbic? El que fan vostès és fer servir el turisme per desgastar aquest govern", ha etzibat la socialista, que ha volgut "condemnar sense pal·liatius" els fets violents del maig passat.