Lorena i Nicol: Les nenes que han cantat la grossa de Nadal per segon any consecutiu

Les nenes Lorena Stefan i Nicol Valenzuela han cantat per segon any consecutiu la grossa de la loteria de Nadal, un premi que ha caigut al número 66.513, venut íntegrament a Madrid. El premi ha sortit a les 11.57 a la setena taula, després que Nerea Pareja i Daniel Rodríguez haguessin remenat les boles. L'any passat van cantar la grossa per al número 79.140.

Lorena i Nicol, però, també havien fet sortir un cinquè premi, a les 11.54. A més després de la grossa encara han cantat un altre premi, el tercer i per al número 78.748, a les 12.02. En menys de deu minuts han sumat tres grans premis a la loteria de Nadal 2016, a banda d'un altre cinquè que també havien fet sortir en una altra taula.