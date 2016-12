La grossa de Nadal cau íntegrament a Madrid amb el número 66.513

Milers de persones esperen aquest dijous que el número del seu dècim coincideixi amb la grossa dels 4 milions d'euros de la loteria de Nadal, un sorteig que es fa a Espanya des dels últims 204 anys. Per cinquè any consecutiu, el Teatro Real de Madrid acull la rifa, que ha començat a les 9.00 h.

I ha estat a les 11.57 minuts que ha sortit la grossa de Nadal amb el número 66.513, que ha anat íntegrament a una administració de Madrid, al Paseo de la Esperanza, 4. Almenys una petita part d'aquest primer premi, uns 40 milions d'euros, arribaran a Catalunya perquè els administradors van vendre deu sèries a una administració del Raval. En total, Catalunya ha arreplegat 54.429.000 euros de la rifa de Nadal.

Les nenes que han cantat el primer premi ja van cantar la grossa de l'any passat, segons RTVE. Poc després, a més, han cantat també un cinquè premi i el tercer premi. El tercer premi, amb el número 78.748 ha anat íntegrament a San Adrián (Navarra), amb 500.000 euros per sèrie, 50.000 per dècim.

El segon premi, al 04.536

Poc després de les 11 ha sortit també el segon premi al número 04.536, dotat amb a 1.250.000 d'euros la sèrie, 125.000 euros el dècim. A Barcelona se n'han venut números al carrer Balmes i Concili de Trent. A Salou, l'Hospitalet de Llobregat, Abrera, Sabadell, Esplugues de Llobregat, Vic, Calafell, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Sant Pere de Ribes, Portbou, Olot, Platja d'Aro, Castelldefels, Deltebre, Falset, Vinyols i els Arcs, Lleida i Vilobí d'Onyar també ha tocat.

Excepte els premis de l'administració de Balmes (Barcelona) i Salou (amb una sèrie sencera), la resta s'han venut per màquina. En total, Catalunya ha esgarrapat una mica més de 5,8 milions d'euros (5.875.000 euros). A tot l'Estat, el premi l'han repartit fins a 84 administracions diferents. La majoria ha caigut a Granada, amb 45 sèries. També se n'han venut 15 a València.

540x306 La celebració del segon premi a Salou / TJERK VAN DER MEULEN La celebració del segon premi a Salou / TJERK VAN DER MEULEN

Abans, tan sols quinze minuts després que arrenqués el sorteig, ha sortit un quart premi per al número 59.444, premiat amb 200.000 euros per cada sèrie, és a dir 20.000 euros el dècim. El premi ha esquitxat diverses zones de Catalunya, en especial Sort i Manlleu, que han venut una sèrie cadascun.

Ha tocat també a Barcelona (un dècim a dues administracions, una d'elles una botiga de claus), Roses (un dècim) i Batea (un dècim). Així, en total Catalunya s'ha endut 480.000 euros. Les Balears també han esgarrapat uns dècims i alguna sèrie, concretament a Palma i Inca.

540x306 Els germans Olga i Joan Vila sostenen un cartell amb el número corresponent al quart premi de la rifa de Nadal que han repartit des de l'estanc Vila de Manlleu / LAURA BUSQUETS/ACN Els germans Olga i Joan Vila sostenen un cartell amb el número corresponent al quart premi de la rifa de Nadal que han repartit des de l'estanc Vila de Manlleu / LAURA BUSQUETS/ACN

El segon quart tampoc s'ha fet esperar, i ha premiat amb 200.000 euros la sèrie del número 07.211. Han esgarrapat una sèrie cadascun Sant Andreu de la Barca i Barberà del Vallès, amb 20.000 euros el dècim. El gruix del premi se l'han endut Teruel i Jaén, amb 60 sèries cadascun.

Una hora després ha sortit un cinquè premi, dotat amb 60.000 euros la sèrie i també molt repartit arreu de Catalunya i alguns municipis de les Balears. Ha passat amb una sèrie per Llançà, per Barcelona (una administració 11 dècims, una altra un dècim i una tercera una sèrie sencera), Esplugues de Llobregat (dos dècims) , Sant Andreu de la Barca (un dècim) i Lloret de Mar (un dècim). També ha tocat a moltes poblacions d'Alacant, al País Valencià. El número premiat amb 6.000 euros per dècim ha estat el 22.259.

Una estona després ha seguit un altre cinquè premi per al número 19.152, dotat amb 60.000 euros la sèrie, 6.000 el dècim. A Catalunya, han tocat a Sort amb quinze sèries (900.000 euros en total) i la resta s'ha repartit amb diversos dècims a Barcelona, Sant Salvador de Guardiola, Figueres, Mataró i Mollerussa.

Passades les 11 del matí ha aparegut un altre cinquè premi al número 39.415, dotat amb 6.000 euros el dècim. A Catalunya aquest número només s'ha venut a Vic, amb un dècim. També ha tocat un cinquè amb el número 70.264, que ha anat íntegrament a València, que és el que han cantat les 'nenes de la sort' que han cantat la grossa.

Fins a dos quarts d'una no ha tornat a aparèixer un nou cinquè, que amb el número 91.917 ha estat premiat amb 6.000 euros el dècim i ha tocat en part a Sort. Poc després n'ha seguit un altre al número 60.272, que ha tocat a Barberà del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Blanes i Castelló d'Empúries. L'ha seguit el penúltim cinquè premi, al número 68.981, que ha anat a Sort, Mollerussa i Barcelona. També a Palma. L'últim cinquè premi, al número 03.371, ha anat a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

Es repartiran 2.310 milions més que l'any passat

En total, es repartiran 1.807 premis al conjunt de l'Estat, que cantaran els nens de la Residència Internat de Sant Ildefons. Un total de 2.310 milions d'euros, 70 més que el 2015, estan en joc, repartits en diferents premis: la grossa de 4 milions d'euros per bitllet (deu dècims), un segon premi d'1,25 milions, un tercer de 500.000 euros, dos quarts de 200.000, vuit cinquens de 60.000 i els premis menors, de 1.000 euros cadascun.

Segueix el sorteig de la rifa de Nadal en directeEls loters de diverses administracions refreden el xampany, amb l'esperança d'haver venut els dècims amb el número que guanyador del primer premi. El que és segur que guanyarà, però, com sempre, serà l'Estat: un 30% dels diners totals emesos, així com el 20% dels premis superiors a 2.500 euros, acabaran a les arques d'Hisenda.

540x306 Treballadors de la residència d'avis Mirador de Berà celebrant el segon premi de la Grossa de Nadal, que els va tocar l'any passat. / TJERK VAN DER MEULEN Treballadors de la residència d'avis Mirador de Berà celebrant el segon premi de la Grossa de Nadal, que els va tocar l'any passat. / TJERK VAN DER MEULEN

79.140, el número premiat del 2015

El 2015, el número 79.140 va ser el que es va emportar la grossa de la rifa de Nadal, que va caure íntegrament a la localitat de Roquetas de Mar (Almería). Catalunya, per la seva banda, va aconseguir esgarrapar 54 milions d'euros a la grossa de Nadal de l'any passat, prop d'un 14% dels 383,69 milions que havia invertit comprant dècims del popular sorteig.

Els més destacats van ser els 18 milions que van tocar a Roda de Berà, que havia repartit 15 sèries del segon premi, i els prop de 10 milions que una família originària d'Osuna (Sevilla) havia repartit entre els veïns i amics del Pont de Vilomara. A més, una administració de Caldes de Montbui va ser l'única que va comptar amb un cinquè premi, agraciat amb 9,6 milions d'euros més. Els dècims premiats es poden comprovar a la pàgina web de la loteria de Nadal.