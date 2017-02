Les amenaces a Lucía Caram per dir que Maria "no va ser verge", entre les més llegides de 'The Guardian'

La polèmica sobre l'afirmació, per part de sor Lucía Caram, de que "Maria no va ser verge" i que "mantenia sexe amb el seu marit, Josep",ha arribat entre les notícies més llegides de 'The Guardian'. Aquest matí encara era al setè lloc del rànquing d'articles més vistos del diari britànic, amb el títol 'Una monja rep amenaces de mort per suggerir que Maria no era verge'. Les declaracions les va fer Caram durant el programa presentat per Risto Mejide a Cuatro és entre les deu més llegides del diari britànic 'The Guardian'.

540x248 Les notícies més vistes del diari britànic Les notícies més vistes del diari britànic

El diari destaca que Caram s'ha disculpat per qualsevol ofensa que hagi pogut causar tot i que afirma que se l'ha malinterpretada i que el bisbe de Vic la va desautoritzar ràpidament. Tot això, però, no ha evitat una onada de ràbia en línia, explica Caram mateix.