L’únic tren restaurant turístic a Catalunya, cap a Montserrat

Fins a 157 viatgers podran pujar, cada dimecres i diumenge, al Montserrat Classic Express 1890. Es tracta de l’únic tren restaurant turístic de Catalunya, que ahir va inaugurar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i que està impulsat per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i l’empresa Trentur. L’experiència, pensada per captar turistes locals però sobretot turistes i creueristes, permetrà conèixer Montserrat a través d’una experiència que combinarà gastronomia i cultura.

La idea és que el tren surti de Sant Boi de Llobregat. Farà una primera parada a Martorell, on s’oferirà un tast de productes tradicionals catalans i on es farà una visita a l’Espai Vapor de la ciutat. Després el viatge seguirà fins a Monistrol, on els passatgers hauran d’agafar el Cremallera per pujar fins al monestir, que podran visitar durant una hora i mitja.

Hi haurà dues tarifes: una bàsica, de 80 euros, que inclou tot el viatge, i una altra de 130 euros en què també s’oferirà un dinar de productes locals i vins i caves catalans, que se servirà durant la tornada a Sant Boi. “Serà una experiència d’èxit. Permetrà que FGC torni a tocar l’excel·lència, no només en la mobilitat sostenible, sinó també generant valor afegit”, va afirmar ahir Rull.

El comboi del tren restaurant, amb capacitat per a 157 persones, és una “joia ferroviària modernista”, formada per quatre cotxes de fusta restaurats de finals del segle XIX, amb taules i una barra de servei de bar. Estarà conduït per una locomotora Alstom de 1955, fabricada a França, i pintada de colors blau i groc.

Una àmplia oferta turística

El tren inaugurat ahir fins a Montserrat és l’únic que incorpora la possibilitat de ser un restaurant, però no és l’única opció turística que ofereix Ferrocarrils amb els seus trens. Encara al monestir de Montserrat, el Cremallera i els funiculars van superar l’any passat el milió de visitants.

A més, també hi ha el Tren dels Llacs (Lleida-La Pobla), que va tancar l’any passat amb un índex d’ocupació de pràcticament el 100%. El Tren del Ciment, la línia turística entre la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug, va rebre 21.208 visitants l’any passat, 540 més que al 2015.

Així, també existeix ja l’Enotren (Llobregat-Anoia), una iniciativa al Bages que vol dinamitzar la cultura vinícola i també el turisme religiós i cultural, reivindicant les visites als centres espirituals de Manresa. Per acabar, també existeix el Turistren, una oferta de bitllets combinats que permet als usuaris de Ferrocarrils viatjar en tren i visitar un museu o un espai arquitectònic a prop de l’estació.

Amb la posada en marxa del Montserrat Classic Express 1980, Ferrocarrils intenta fer encara més estreta la relació que té amb el turisme.