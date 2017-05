“Les claus de la informació es troben als racons dels diaris”

Durant anys, Miquel Alenyà Fuster (Palma, 1939) va ser la veu que feia el diagnòstic anual de l’economia de les Balears. Ni grans empresaris, ni economistes, ni mitjans de comunicació, ningú es perdia la convocatòria que feia aquest home per donar les claus de la situació econòmica en directe i amb els verbs conjugats en temps present. Si Miquel Alenyà deia “la crisi s’ha acabat”, com va dir el novembre del 1993, gairebé ningú ho posava en dubte i els diaris de l’endemà reflectien l’eufòria a portada. Era el director (ho va ser entre 1989 i 2001), de l’ Informe Econòmic i Social de les Balears, de l’extinta Sa Nostra Caixa de Balears, un informe anual en el qual col·laborava des del 1968. Els càrrecs de responsabilitat econòmica i social d’Alenyà són tants que no deixarien espai per a l’entrevista. Des de la infantesa fins a la jubilació com a president de la Creu Roja de les Illes, passant per les èpoques d’estudiant d’econòmiques a la UB (deixeble de Fabià Estapé, Jordi Nadal o Ernest Lluch, i company de Muriel Casals), per Sa Nostra o per la presidència de l’Obra Cultural Balear, en parla a Del meu record. Memòries 1939-2017, que acaba de publicar Lleonard Muntaner Editor.

Les expectatives per la publicació de les memòries d’una persona que ha gestionat tanta informació com vostè són immenses. Estan carregades d’anècdotes que, en molts casos, són gairebé missatges xifrats. S’ha autocensurat?

La memòria és el que et queda de tota una vida i sovint se’ns presenta com a episodis breus, sobretot si, com és el meu cas, fas un exercici de contenció perquè de natural tendeixes a ser extens en les explicacions. Publicar les memòries t’obliga a pensar què vols dir i què no, quines persones pots esmentar i en quines situacions. Tots tenim coses que no volem contar per no acabar pegant-nos amb un company o amb un amic. I jo hi ha coses que no les vull dir, que crec que no les he de dir, almenys de moment. Aquestes memòries són fruit dels apunts biogràfics que he pres sempre, primer en paper i després en un fitxer informàtic. Els apunts són breus, com també ho són els capitolets d’aquest llibre. A través de l’humor, fins i tot del sarcasme i del relat de situacions que provoquen hilaritat, he explicat el que he viscut. I pel que fa a les persones que queden en l’anonimat, he de dir que normalment quan un queda reflectit en un escrit no se sol reconèixer, i si tu, com a autor, hi ajudes un poc, no es reconeix gens.

A Balears el recordam fent l’avaluació anual de l’estat de l’economia. Era clar en l’exposició i sense gaires dubtes en el dictamen. ¿La situació de l’economia era menys complexa fa uns 15 anys o avui no s’explica de manera tan entenedora?

Nosaltres fèiem una anàlisi de l’any en un territori concret. I jo, com a director de l’informe, sortia a explicar els resultats d’uns càlculs que demostraven la situació. Avui no es fa una diagnosi del present, quan és molt necessari saber com anem aquí i ara i quins factors són els que expliquen la situació. Ara es parla del passat i del futur econòmic, però es defuig el relat del moment actual. A més, s’adopten punts de vista comuns i generals, cosa que confon tothom.

¿Quines diria que són les condicions necessàries per fer un diagnòstic econòmic encertat?

Has de ser una persona que observi i pensi, que reculli moltes dades curosament i alhora amb memòria i coneixements per incorporar una visió pròpia. Has d’estar al cas de tot, i tenir en compte que les claus de la informació es troben als racons dels diaris, dels mitjans de comunicació, fins i tot més que no als titulars. I tu mateix has de gestionar molta informació. En aquest sentit, jo treballava a Sa Nostra, que era una font d’informació inesgotable. Avui, tot i veure la vida i la situació amb més perspectiva, no podria fer aquelles anàlisis, em manca informació. A més, has de defugir idees fixes, ideologies organitzades, saber portar les pressions i, des de la moderació, pensar i actuar lliurement.

Vostè sempre s’ha definit com a liberal i lliurepensador.

Liberal amb una consciència social, lluny del neoliberalisme, que, en tot cas, és un concepte força caduc. De tota manera, per a mi sempre ha estat molt important mantenir una independència de criteri i expressar la meva opinió sense embuts. Les persones amb poder sovint no volen que els donis la teva opinió. Però jo ho he fet sempre, de manera clara i no a mitges, perquè va contra la meva manera de ser. No em vull adaptar a les troballes intel·lectuals del grup i manco a la disciplina. Prefereixo anar sol, tot i que ser liberal i lliurepensador et crea problemes.

¿Preveia la desfeta de les caixes d’estalvis en general i de Sa Nostra en particular?

Sempre he pensat que Sa Nostra era una entitat que es podia salvar, amb problemes que es podien solucionar amb un cost inferior si es mantenia sola i no dins un embull d’empreses com ara. En la desfeta de les caixes hi varen coincidir molts factors, especialment un govern a Espanya que no sabia com estava el país ni on anava, i que va prendre decisions tan equivocades com augmentar els salaris un 4% quan la demanda havia baixat un 50%. Però això ho sabíem quatre i no ens varen fer cas.