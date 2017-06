“Editar un CD avui és un acte romàntic. El proper, el vull en vinil”

Es podria dir que Miquel Massutí (Palma, 1960) va deixar la professió de fotògraf de premsa, que havia exercit durant més de 30 anys a El Día de Baleares, La Vanguardia, El País i, sobretot, a Diario de Mallorca, per dedicar-se exclusivament a la seva altra passió: la música. Es podria dir així, però no seria just ni exacte. El 2013 va prendre una decisió que defineix com a “imprescindible”: deixar el diari. Va fer un salt al buit i es va aferrar a la seva guitarra, “l’única cosa a la qual he estat fidel al llarg de la meva vida”. Del seu “divorci xungo ” del fotoperiodisme; de moltes hores a l’estudi de gravació al garatge de casa seva, a Caimari; d’un accident de moto que el va tenir quasi vuit mesos a l’hospital; d’un repàs assossegat per la pròpia vida i de la retrobada, casual o no, amb músics com Alfonso de la Sierra, Cris Juanico, Marta Elka, Toni Hernansáiz, Pep Lluís Victory, Carles Bujosa o Miquel Llinàs, entre d’altres, n’acaba de néixer el treball discogràfic L’arbre dels penjats, de Massutí i els Zeromonstres, editat per Produccions Blau i distribuït per Discmedi.

Venia pensant que cal donar temps i recursos als fotoperiodistes o acabaran publicant un disc. I no em malentenguis, L’arbre dels penjats és un gran treball, lletra i música.

Sí, pot ser [somriu]. Aquest és un disc que sorgeix d’una decisió que pot semblar una bogeria: deixar una feina fixa com a fotògraf de premsa. Però la degradació de l’ofici ha estat tan gran que, si t’ho estimes o t’ho estimaves, tenies moltes possibilitats d’acabar com jo, amb atacs d’ansietat constants. Als diaris hi ha molts menys fotògrafs dels que es necessiten, som molt pocs. Treballes sota mínims, anant d’un lloc a l’altre sense temps ni per quedar-te a una entrevista (jo que havia passat tant de gust fent retrats); en canvi, fas moltes rodes de premsa sense cap interès, sota la pressió que s’ha de dur tot. Això passa a la majoria dels diaris. I els fotògrafs ens adonem que ningú valora la nostra feina, ni es té en compte que fer una bona foto requereix temps.

El 2013 deixes el fotoperiodisme. També deixes de ser fotògraf?

Quan una feina no et dona satisfacció, quan el sol fet de penjar-te la càmera al coll et produeix tristor i quan saps que durant dies, potser setmanes, no tindràs cap ocasió de fer una foto que et complagui, ha arribat el moment de deixar-ho perquè has perdut l’autoestima. Encara ara, quasi quatre anys després, tinc un divorci xungo amb la fotografia. No he tornat a agafar una càmera. I en una habitació de casa tinc milers i milers de negatius, que se suposa que expliquen una part de la història al manco de Mallorca, que no he volgut ni mirar. Espero algun dia restablir-hi la relació. Ara bé, com he sentit a dir a periodistes que ho han deixat: “Hi ha vida després del periodisme”. Jo vaig tancar una porta, però se’m va obrir un món.

La música. Que, per cert, practicaves des de l’adolescència en grups com Corc, Mediterrànic, Zeromonstres o Rock&Press, amb col·legues periodistes.

La meva cultura musical arrenca amb Dylan. El meu pare em va regalar el segon disc de Dylan i el vaig devorar. Jo era dels que se n’anaven a esperar a la botiga de discos que arribés el nou treball de Pink Floyd. Després vaig arribar a Leonard Cohen, a Pau Riba (una influència bestial per a mi), Pep Laguarda -qui va fer un disc màgic a Deià, Brossa d’ahir -, Jaume Sisa, Tom Waits o David Allen, qui també estava per Deià... Si tot pintor té una paleta de colors que el defineixen, aquests són tots a la meva paleta.

L’arbre dels penjats és un disc autobiogràfic: la figura del pare, la filla, l’amor de parella, el desamor, les addiccions, la dualitat d’un gèminis, el greu accident de moto i, al llibret que s’inclou en l’edició del disc, il·lustrat pel pintor Rafel Joan, uns versos de Kerouac. “L’única gent que m’interessa és la que està boja...” Vuit mesos d’hospital donen per revisitar la pròpia vida?

Vaig escoltar molta música a l’hospital i també vaig pensar molt. Algunes de les lletres del disc les tenia al cap abans, però les vaig revisar després, també quan torno a casa. Perquè quan estàs ingressat tens el problema a sobre i no pots mirar-lo amb distància. De tota manera, he d’agrair la humanitat de les infermeres i especialment de les fisioterapeutes, em feien sentir especial. N’hi va haver una que va ser molt important per a mi. Es va adonar que jo m’avorria amb els exercicis de rehabilitació. Em va suggerir que portés la guitarra, que m’aniria bé per moure les mans i per al cap. A casa ho vaig revisar tot i va sortir la cançó 210B #Revisited (la 210 B era la meva habitació a l’Hospital Sant Joan de Déu, davant la mar).

És un disc dur, en primera persona, sense concessions a la pròpia vida.

Són experiències íntimes, explicades amb cruesa. Quan comences a tenir una certa edat no estàs per històries, has de ser sincer i anar amb compte per no distorsionar els records.

La distribució del CD és àmplia, i també el trobem a la web i a Spotify. Hi ha qualque cosa contradictòria en l’actualitat dels discs.

Editar un CD avui és un acte romàntic. Ara bé, jo, el proper disc, si n’hi ha, que espero que sí, el vull en vinil. Contradictori és el que ens gastem per fer un disc amb tota la qualitat i avenços tècnics perquè s’acabi escoltant comprimit i amb uns auriculars de merda.