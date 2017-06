Montserrat Romaguera: "Molts creuen que són Kilian Jornet i li perden el respecte a la muntanya"

L’esport sempre ha estat present en la seva vida. El seu pare, Josep Romaguera, va ser campió d’Espanya dels 400 metres tanques als anys 50, i ella ha seguit la tradició familiar des de diferents àmbits. Com a atleta federada, és una habitual dels campionats de veterans, i com a metge s’ha especialitzat en l’estudi de com l’esport pot millorar la qualitat de vida de les persones. És la coordinadora del grup d’exercici físic i salut de CAMFiC -la societat catalana de medicina familiar- i fa formació sobre prescripció esportiva a metges de família.

Quin és el tipus d’activitat física més recomanable?

En el cas dels adults, segons l’OMS, amb una activitat moderada de 30 minuts, cinc dies a la setmana -o una de més intensa tres dies a la setmana-, ja n’hi ha prou per aconseguir un benefici en la salut. N’hi ha prou caminant; és una activitat en què no cal xandall ni sabatilles de marca, i es pot fraccionar en trams de deu minuts: baixar de l’autobús una parada abans, pujar escales en lloc de l’ascensor... El dia té 24 hores per a tothom i hem de treure aquesta mitja hora d’on puguem.

¿I amb aquesta activitat quines malalties podríem prevenir?

Evitaríem una quarta part dels càncers, que no és poc, reduiríem la hipertensió, la diabetis, el colesterol, la obesitat, totes les malalties cardiovasculars... De totes maneres, parlem del món occidental, però on tindrem més problemes a partir d’ara és als països emergents del Sud-est Asiàtic com la Xina i l’Índia. Una part important de la població ha passat de treballar en l’agricultura de subsistència -per tant, eren persones físicament actives- a fer-ho com a mà d’obra barata en grans empreses, molts cops amb feines sedentàries. I allà no tenen els recursos sanitaris suficients per atendre les malalties que se’n derivaran.

¿I a Catalunya aquest sedentarisme és molt present?

Un 70% de les persones que venen a la consulta són sedentàries, i les dades diuen que a Catalunya tenim 3.000 persones que moren cada any per complicacions relacionades amb el sedentarisme -diabetis, hipertensió, infarts...-. Són persones que tenen més mala qualitat de vida, que agafen més baixes laborals... Sabem que les persones que són físicament actives consumeixen 1.350 euros menys a l’any en recursos sanitaris que les sedentàries. Són diners que es podrien invertir a promoure l’activitat física.

¿Els hàbits de pràctica esportiva varien segons el nivell socioeconòmic?

Sí, les persones amb el nivell més alt són les més actives i, en el cas dels nens, els que tenen mares universitàries també són els més actius. És el vell problema de la desigualtat en la salut. La gent amb més mala salut és la que té menys recursos, la que viurà menys i amb pitjor qualitat de vida. Per això hem de buscar propostes que siguin prou econòmiques per a tothom: caminades, visites guiades, balls de saló... que es puguin organitzar des dels centres cívics o des d’on sigui.

¿Aquesta activitat esportiva també pot reduir el consum de fàrmacs?

El problema és que estem en una societat enlluernada per la tecnologia. En les consultes ens trobem que els mateixos pacients reclamen exploracions complementàries que en realitat no necessiten, medicaments per a tot... La gent busca la píndola meravellosa i, en canvi, quan proposem un canvi d’hàbits com per exemple fer esport -que ens permetria abaixar la tensió alta, millorar el perfil de colesterol...- , tot són problemes.

És curiós que hi hagi nivells de sedentarisme tan alts quan esports populars com el running o el triatló estan tan de moda.

És important fer activitat física, però sempre adequada a les nostres capacitats. I en molts casos, això del running és una temeritat. Els que ho practiquen inverteixen diners en calçat, GPS, roba... i potser no s’han fet mai un electro. L’altre dia sortia un titular del doctor Brugada, cap de cardiologia del Clínic, que deia “Cada setmana enterrem un runner ”. Als atletes que tenim llicència federativa cada any se’ns fa una prova d’esforç per garantir que la nostra salut no està en risc. Als atletes populars, en canvi, no se’ls demana cap certificació mèdica per a les curses. En l’última Quebrantahuesos, per exemple, es demanava un certificat perquè la prova entrava a França i allà la normativa ho exigeix, no perquè els preocupés la salut dels esportistes.

També hi ha un boom de les ultratrails . Què n’opines?

Penso ara en Kilian Jornet. Ell té unes qualitats físiques bestials perquè s’ha criat en altura, té molts globus vermells, una freqüència cardíaca molt baixa... a més d’uns pares que l’han sabut portar molt bé. I no vol exercir de referent de res, però és veritat que hi ha molta gent que es pensa que és com el Kilian i que li perd el respecte a la muntanya: se’n van cap amunt amb una ronyonera i una samarreta i si passa alguna cosa “ja trucarem als bombers”. Jo estic vinculada al Pallars i cada setmana rescaten algú que ha comès una temeritat: que no ha interpretat bé un mapa, que ha dimensionat malament l’excursió...

Si el sedentarisme és dolent i posar-se a córrer sense control també, qui ens pot aconsellar què ens convé?

Els metges de l’esport no formen part de la seguretat social. Es pot acudir a un club o a un centre esportiu, tot i que malauradament també n’hi ha on t’inscriuen a classes de zumba o del que sigui sense que ningú t’hagi preguntat res.