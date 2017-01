Madrid i Barcelona exigiran de forma conjunta a l'Estat que posi topalls als preus del lloguer

Els ajuntaments de Barcelona i Madrid han anunciat aquest divendres un front comú per exigir al govern de l'Estat que imposi topalls al preu dels lloguers. La regidora d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, i el regidor d'Urbanisme de Madrid, José Manuel Calvo, han comparegut aquest matí de forma conjunta al consistori barceloní per presentar aquesta "aliança", que té l'objectiu de garantir que l'actual bombolla del lloguer - els preus s'han incrementat fins a un 8% l'últim any- "no provoqui l'expulsió de veïns dels seus barris".

"Aviat més ajuntaments se sumaran a aquesta petició, i farem una crida a altres ciutats per evitar que els nostres barris es buidin de veïns", ha assenyalat Sanz, que ha explicat que les ciutats de Madrid i Barcelona treballaran també de forma conjunta en l'abordatge de "problemes i reptes" compartits pels dos municipis, com ara la contaminació o la gentrificació. Aquesta col·laboració es farà a través de reunions trimestrals per posar en comú els problemes i també les possibles solucions. "Barcelona i Madrid no havien estat mai tan a prop com ara", ha assenyalat l'homòleg de Sanz, José Manuel Calvo.

Els regidors Gala Pin i Josep Maria Montaner, també presents a la compareixença, han explicat que des de l'Ajuntament s'està treballant en l'índex de preu de referència que va anunciar la Generalitat, amb l'objectiu d'establir "què es considera un lloguer abusiu". En aquest sentit els regidors han recalcat la necessitat de revisar l'actual llei d'arrendaments urbans per estudiar també altres elements que poden provocar l'expulsió de veïns i l'especulació, com ara la temporalitat dels contractes.