Madrid prohibeix aquest dijous la circulació de cotxes amb matrícula parell

A partir de les 06.30 h, l'Ajuntament de Madrid activarà el denominat 'escenari 3' del protocol municipal per alta contaminació de diòxid de nitrogen (NO2), que implica la restricció de la circulació a l'interior de la M-30 dels vehicles amb matrícula parell.

A més de limitar la velocitat a 70 km/h a la M-30 i a tots els accessos des de la M-40, també es prohibirà aparcar a la zona d'estacionament regulada per als no residents de 09.00 a 21.00 h i no es deixaran circular els vehicles per aquesta zona.

És una mesura inèdita a l'estat espanyol. Madrid se suma així a altres grans ciutats del món que ja apliquen aquesta mesura durant els dies amb una alta contaminació.

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Madrid, Marta Higueras, ho ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa, juntament amb la coordinadora general de l'àrea de Medi Ambient i Mobilitat del consistori madrileny, Paz Valiente. Segons han explicat, les mesures d'aquest tipus s'anunciaran dia a dia en funció dels índexs de contaminació, tot i que l'Ajuntament tindrà en compte casos excepcionals, com ara una sortida massiva de cotxes.

Davant l'arribada a Madrid de cotxes amb restricció, l'Ajuntament recomana aparcar-los fora de la M-30 i entrar a la ciutat amb transport públic, o entrar-hi abans de les 06.30 h o després de les 21.00 h. Els residents de la zona restringida aquest dijous no podran circular si tenen un cotxe amb una matrícula parell.

De totes maneres, hi ha casos que queden fora d'aquesta restricció: els vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, els que tinguin un distintiu de 'zero emissions' de la DGT, els cotxes híbrids o amb gas liquat de petroli o gas natural comprimit, o també els vehicles d'alta ocupació (de tres o més persones), les motos i les bicicletes. Els vehicles de serveis essencials, com els bombers o les ambulàncies, no tindran cap mena de restricció.

La multa per circular amb una matrícula que no toca puja fins als 90 euros. Per excedir els 70 km/h establerts les sancions podran anar des dels 100 euros fins als 500 i perdre entre 2 i 6 punts.

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la previsió indica que la situació d'estabilitat atmosfèrica es mantindrà fins a finals d'any, la qual cosa vol dir que es podran tornar a registrar nivells alts de NO2 i arribar a 'l'escenari 4', que restringeix també la circulació per la M-30 del 50% de tots els vehicles, segons la matrícula.