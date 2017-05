Maten a trets enming del carrer al 'Niño Sáez', un famós lladre de Madrid

Francisco Javier Martín Sáez, conegut com com 'Niño Sáez', de 36 anys, i famós per robar amb els mètodes de l'allunatge i el butró, ha estat assassinat a trets aquest matí al mig del carrer, al districte madrileny de Latina.

Fonts de la Prefectura Superior de Policia han informat a Efe que el crim s'ha produït al voltant de les onze i mitja del matí quan la víctima ha rebut tres impactes de bala, dos al tòrax esquerre i un altre al coll, a la carrer Laín Calvo.

Greument ferit, el 'Niño Sáez' s'ha desplaçat diversos carrers buscant ajuda fins arribar al número 24 de Juan Tornero on s'ha desplomat.

Fonts d'Emergències Madrid han assenyalat que quan els facultatius del Samur han arribat al lloc, la víctima ha entrat en aturada cardiorespiratòria. Els sanitaris han intentat reanimar-lo durant 30 minuts sense èxit, pel que han acabat confirmant la mort.

La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació del crim per aclarir les causes de l'assassinat i qui hi ha darrere de l'atac.

Francisco Javier Martín Sáez comptava amb un ampli historial delictiu i la Policia el considera el líder d'una banda dedicada a rebentar caixes fortes i de seguretat i robar cotxes d'alta gamma, que a més d'actuar a Madrid, ho havia fet també a Màlaga, Múrcia o Zamora.

Expert conductor, el "Niño Sáez" va ser detingut en nombroses ocasions i estava acusat de cometre almenys 22 delictes.