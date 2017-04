Menjar peix del Mediterrani: entre la sobrepesca i el consum responsable

Els experts i nutricionistes recomanen sovint menjar peix per l’aportació de vitamines i minerals. Tot i així, molts consumidors entren en contradicció. Quin és millor, per menjar: un de fresc acabat de pescar o un de piscifactoria? Sovint es diu que és millor el fresc, però si el consumim del Mediterrani, estem contribuint a la seva sobreexplotació?

El 93% de les poblacions de peix del mar Mediterrani estan sobreexplotades. El canvi climàtic, la contaminació i, sobretot, la sobrepesca posen al límit les més de 10.000 espècies marines que hi ha. La científica marina i experta sobre el mar Mediterrani Marta Carreras admet que fer “un consum responsable és molt difícil”. Recomana que es mengin peixos locals, i com més avall de la cadena tròfica, millor. Però admet que la informació que es proporciona als consumidors és molt limitada i depèn de les administracions informar més i millor.

Tots els països del Mediterrani van signar un compromís per salvar les poblacions de peixos en 10 anys i eRradicar la pesca il·legal d’aquí al 2020. Segons Carreras, és el moment que “els polítics s’ho creguin”. Fins ara, diu, “no s’han aplicat mesures serioses”.

L’objectiu és ambiciós: aplicar un full de ruta, a 10 anys vista, per erradicar la pesca il·legal i avaluar les principals poblacions del Mediterrani. Per ara ni tan sols se sap el número d’espècies que hi ha. Es calcula que són entre 10.000 i 17.000. I no se sap, per exemple, quina és la salut d’animals com el pop o el besuc. Per aconseguir-ho caldrà la col·laboració dels pescadors. Des de l’executiu comunitari admeten que cal millorar la sostenibilitat dels ecosistemes, però també vetllar per la feina de 300.000 persones que depenen de la pesca. Un 80% de la flota europea és de vaixells de menys de 10 metres d’eslora, que pesquen una quarta part del total.