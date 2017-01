Meritxell Serret: “Ultimem una proposta de llei per protegir i ampliar els espais agraris”

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, afronta una gran mobilització de la pagesia catalana a tot el país. La tractorada, que recorre el territori i arribarà a Barcelona demà, reclama dignificar el sector i mesures urgents per pal·liar les amenaces sobre l’activitat agrària.

El camp català està en peu de guerra. Quina és la resposta del seu departament?

Nosaltres som els primers compromesos amb la dignitat del sector agrari. Entomem la marxa com una

reivindicació de temes que en molts casos s’arrosseguen des de fa anys, però hi volem donar resposta i estem en el bon camí, fent passes endavant. Tampoc s’ha de perdre de vista que som en un escenari de negociació de pressupostos.

El sector reclama més ajuts i suport a la inversió en explotacions.

Vam entrar al Govern fa un any, en un context d’austeritat i amb el pressupost retallat un 47% des del 2010. Aquest 2017, els pressupostos preveuen que aquesta tendència es trenqui i els recursos augmentin un 13,6%. El 2016, en un context difícil, vam fer alguns passos que volem aprofundir: hem incorporat més de 700 joves a la pagesia amb ajuts, hem donat suport a més de 1.100 plans de millora de la competitivitat i hem doblat el nombre de beneficiaris d’ajuts per bones pràctiques i d’ajuts a la ramaderia ecològica, per exemple.

La renda agrària va caure més d’un 2% l’any passat i encadena caigudes des del 2010. Com es pot frenar?

La renda va unida al preu que reben els productors, però nosaltres no podem dictar aquest preu. Podem afavorir marcs perquè el sector productor s’organitzi millor i guanyi poder negociador davant d’una indústria distribuïdora i alimentària molt més organitzada i forta. Així, les relacions garantiran preus més justos a tota la cadena. La UE proposa fórmules com crear la circumscripció econòmica perquè els productors s’uneixin i consensuin les regles de joc negociadores, i aquesta fórmula ja l’estem assajant amb el sector de la fruita, per exemple. Cal trobar fórmules per a cada subsector amb necessitats específiques.

És partidària d’ampliar la superfície agrària?

És un dels compromisos de la legislatura i una demanda del sector. Les pròximes setmanes portarem una proposta de llei d’espais agraris. La normativa categoritzarà els espais actuals a tot el país i vol garantir que la superfície agrària útil no només es mantingui sinó que creixi en algunes zones que potser els últims anys s’han vist abandonades.

Els purins són la cara fosca del sector. Què s’està fent per revertir la contaminació dels aqüífers?

La contaminació dels aqüífers és un problema que arrossega el país i que, en algunes zones, arriba a nivells greus. Això fa que la societat exigeixi que actuem de seguida. Estem preparant un decret per frenar aquesta contaminació i afavorir la fertilització orgànica a partir de dejeccions. Estem recollint les propostes del sector i confiem que el projecte estarà llest i aprovat en el primer semestre del 2017.

El crim contra dos agents rurals el cap de setmana passat ha encès les alarmes al cos. Es planteja que els agents vagin armats a partir d’ara?

Hi ha un comitè de seguretat i salut que treballa en coordinació amb experts del departament d’Interior per decidir com s’han de fer a partir d’ara els controls de caça. A causa dels fets i de l’impacte sobre la plantilla, s’ha decidit que de manera excepcional i temporal el servei de control es farà en grups de tres agents, que portaran armilles antibales i una arma defensiva. No volem generar alarma, sinó confiança i màxima seguretat a tot el cos.

Els Agents Rurals demanen que es desenvolupi el reglament d’ús d’armes, pendent des de fa anys.

La feina del comitè de salut i seguretat determinarà quins requeriments de seguretat convenen a cada tipus de servei que fa el cos. A partir d’aquí, impulsarem el desplegament d’aquest reglament i l’enllestirem amb rapidesa aquest mateix any. La llista de temes pendents amb el cos d’Agents Rurals és llarga, però els fets de la setmana passada obliguen a prioritzar aquesta i altres mesures.

Quines altres actuacions ha compromès amb els Agents Rurals?

A banda dels aspectes lligats a la seguretat, que van des de la formació fins a l’ús o no d’una arma, també treballem per ampliar els efectius del cos. Volem incorporar 15 places noves de comandament que es publicaran en breu, i ens comprometem a crear-ne més. Tot formarà part d’un pla específic per al cos que presentarem el mes que ve.