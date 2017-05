Merlin no pre-llogarà la Torre Agbar fins que es conegui la seu de l'Agència del Medicament

Merlin Properties, socimi propietària de la Torre Agbar, començarà les obres de millora i adequació de l'edifici a l'estiu però, com a possible seu de la Agència Europea del Medicament (EMA), no pre-llogarà els espais d'aquest edifici, en contra del que es fa habitualment en el negoci immobiliari, segons ha explicat aquest dimecres el conseller delegat de la companyia, Ismael Clemente.

Merlin té previst invertir uns 15 milions d'euros per a condicionar la Torre Agbar, unes obres que estan pendents de llicència i la declaració responsable, i es preveu que finalitzin en el primer semestre del 2018, comptant amb un termini d'execució d'un any.

L'Agència Europea del Medicament serà a la Torre Agbar si Barcelona n'és la seuAquestes obres són per millorar l'edifici, sobretot en el que fa referència a la sostenibilitat i eficiència per aconseguir la certificació Leed Gold. Clemente creu que aquestes obres no afecten a la candidatura de Barcelona per la EMA, ja que el calendari de trasllat de l'agència "no es trepitja" amb el calendari de les obres.

Ismael Clemente ha indicat que la socimi realitzarà aquestes obres amb independència de si la Torre Agbar acaba sent o no la seu de l' Agència Europea del Medicament. "L'única cosa que canvia és que en condicions normals iniciaríem un procés de precomercialització que ara no farem en espera de saber si Barcelona guanya la candidatura", ha dit.

Merlin Properties està treballant per dur a terme tot aquest procés amb l'estudi d'arquitectes B720, el mateix amb el qual va treballar Jean Nouvel, l'autor de l'edifici. El màxim executiu de la immobiliària ha destacat la "bona coordinació" de les administracions -Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona- en la promoció de la candidatura. "El que veiem, ens agrada. I seria espectacular poder guanyar aquesta seu", ha reblat.

Clemente ha revelat que la companyia preveu instal·lar a la planta 34 de la torre, la més alta, un observatori panoràmic per contemplar les vistes de la capital catalana.

Si la capital catalana no és finalment l'escollida com a seu de l'EMA, Merlin Properties, que va comprar aquest immoble al gener per 142 milions, iniciarà la comercialització de la Torre Agbar amb l'objectiu que l'ocupin diversos inquilins.