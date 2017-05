Més de 160.000 persones es mobilitzen per salvar la vaca Margarita

Representants del santuari d'animals El Hogar ProVegan de Tarragona van lliurar dimarts al registre d'Atenció Ciutadana de la Generalitat les més de 160.000 firmes que han recollit en la plataforma Change.org per evitar el sacrifici de la vaca Margarita, previst per aquest divendres.

La Margarita és una vaca que no va ser inscrita com a bestiar, fet que porta la Generalitat a obeir una normativa europea per la qual " el bestiar no identificat ha de ser sacrificat". Un centenar de persones s'han mobilitzat aquest dimecres a la tarda a la plaça Sant Jaume per defensar el dret a viure de la vaca.

540x306 Mobilització al centre de Barcelona en defensa de la Margarita / ACN

La directora d'El Hogar ProVegan, Elena Tova, va assegurar que la primera mesura que van prendre per evitar la "sentència de mort" de la vaca va ser inscriure-la al registre, però assegura que els van "ignorar totalment" en les seves propostes de resolució.

Tova ha explicat que la Margarita és una vaca que viu en una finca de Tortosa des de fa quatre anys, quan un ramader la va regalar a un amic perquè l'animal pogués viure tranquil a la finca. Per això creu que la Margarita hauria de ser considerada "animal de companyia", ja que ningú es lucra d'ella perquè no és explotada com a bestiar.

Els representants d'El Hogar ProVegan es van reunir amb membres del gabinet de Presidència de la Generalitat, després de lliurar les firmes, en una trobada que Tova ha qualificat de "cordial". La directora va explicar que per fi els " estan prenent seriosament " i que les propostes que van fer seran "traslladades a les persones adequades perquè es prengui una resolució que esperem que sigui positiva".

Agricultura respon

El Departament d'Agricultura està buscant una solució al conflicte i ha detallat que l'animal està en una propietat -que no està registrada com a explotació de producció- i no té cap tipus d'identificació, ni documentació sobre el seu historial veterinari i situació sanitària. Davant d'això, la Generalitat va informar el propietari de la infracció comesa, de la sanció corresponent, i que l'actuació prevista per la normativa en cas que no es pogués arribar a acreditar la identificació de l'animal era el sacrifici.

Hogar ProVegan s'ha fet amb la propietat de l'animal i l'ha traslladat, de nit, a un santuari d'animals al Priorat. La Generalitat ha admès que el trasllat sense autorització "complica" la resolució del conflicte.