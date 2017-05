Jaume Cabré i un text sobre el món de Leonardo da Vinci: la prova de català de sisè

79.183 alumnes de sisè de primària comencen aquest dijous les proves de competències bàsiques en matemàtiques, català, castellà i llengua estrangera, més aranès per als estudiants de la Vall d'Aran. Són cinc exàmens que avaluen el sistema i donen dades per millorar la feina dels mestres però no tenen incidència en les notes dels estudiants. La prova de competències de català ha constat de diferents parts: un dictat per completar els espais en blanc, exercicis de comprensió lectora i una redacció.



El dictat és un text adaptat d'Eulàlia Canal -'Un petó de mandarina'-, que porta per títol 'Ella m'agrada'. Posteriorment, han realitzat un exercici de comprensió lectora de 'L'home de Sau', de Jaume Cabré, en el què han hagut de respondre 15 preguntes tipus test, amb cinc opcions cada una. El segon text és un text adaptat de Marc Boada -'Vols ser científic, 'Barçakids' núm. 20- que parla sobre el món de Leonardo da Vinci. De nou, han respòs 15 preguntes tipus test, amb cinc opcions cada una.



Finalment, han hagut de fer una redacció de 100 paraules com a mínim sobre un invent que ens hagi millorat la vida. Així, han hagut d'explicar què és, per a què serveix, com és, de què està fet, com funciona i qui el pot fer servir, entre d'altres. Aquest dijous també s'han examinat de matemàtiques, on han hagut de resoldre diferents problemes tipus test.

El president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo, creu que ja ha quedat clar que les proves no tenen a veure amb les revàlides de la Lomce i per això, ja no hi ha tanta ''pressió''. Com a novetat, enguany es fa una prova pilot en competència cientificotecnològica, que s'incorporarà el curs vinent per a tothom.

Les proves es fan aquest any a 2.247 escoles de primària, on 3.477 aplicadors controlaran els exàmens i 1.106 correctors els revisaran. La nova prova amb competències cientificotecnològiques, que aquest curs es fa en format pilot, no té una matèria de referència concreta, sinó que abraça tot l'àmbit de ciències. Per a Mateo, segons explica l'ACN, serà una prova fonamentada en ''el sentit comú'' que estimularà que, ''facin la matèria que facin'', els alumnes entenguin que el món ''té una mirada de caràcter científic que ells han de cultivar''.

De moment Mateo descarta incorporar al final de primària el caràcter ''transaccional'' que es vol donar a les proves de quart d'ESO que, de cara al curs vinent, obligaran a modificar les proves de comprensió lectora perquè els alumnes demostrin capacitat de relacionar textos i idees. Per a les proves de sisè d'enguany, a diferència de les de quart d'ESO, no s'ha reclamat el boicot per part dels sectors més crítics de la comunitat educativa, que qüestionen la utilitat d'aquests exàmens i el seu ús per elaborar ''rànquings''. Mateo creu que, cada cop més, la població ha vist que les proves del departament ''no tenen res a veure'' amb les proves de la Lomce, que eren revàlides i que volen condicionar alumnes i professors per centralitzar el currículum. Mateo recorda que aquest no és el sentit de l'avaluació del sistema que fa Ensenyament i per això la ''tensió'' s'ha anat rebaixant.