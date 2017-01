Més inspectors i estudiar tres hotels polèmics: acord entre ERC i Colau pel pla de regulació turística

El govern d'Ada Colau ha arribat a un acord amb el grup municipal d'ERC per poder tirar endavant el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), que blinda el centre de Barcelona a la creació de nous hotels i els centrifuga als barris més perifèrics. Durant l'última setmana, l'equip del govern municipal -format per BComú i PSC- ha anat modificant alguns aspectes del pla per poder seduir els grups d'ERC i la CUP. Els cupaires van anunciar ja la seva abstenció per no posar "impediments" al fet que Barcelona tingués regulació turística, i ERC ha anunciat aquest dimecres que votarien 'sí' al pla després d'aquest principi d'acord amb el govern de Colau.

Aquest acord consisteix en el compliment d'algunes demandes que els republicans havien fet la darrera setmana, com ara un pla de xoc més agressiu contra els pisos turístics il·legals i una consulta ciutadana sobre tres polèmics hotels que van escapar a la moratòria de Colau: el de Drassanes, l'alberg de la Vila Olímpica i l'hotel del Rec Comtal. El govern municipal ha cedit en les demandes dels republicans -amb alguns matisos- i aquest matí la tinenta d'Urbanisme i Ecologia, Janet Sanz, ha anunciat que es duplicaria el cos d'inspectors que es dedica a detectar pisos il·legals de cara a aquest 2017, passant de 40 a 80. De cara al 2018 es tornaria a ampliar, fins als 110 inspectors. "Cap ciutat compta amb un equip com aquest per combatre el fenomen dels pisos turístics il·legals, i a la fi del mandat volem que la situació estigui controlada", ha assenyalat la tinent.

Com a part de l'acord, el govern de Colau també ha accedit a estudiar els casos dels tres hotels polèmics. En el cas del del Rec Comtal, que ja està gairebé acabat, s'ha decidit tirar endavant una consulta ciutadana per decidir què es farà al solar municipal que hi ha al costat de l'hotel, ja siguin habitatges o equipaments. També s'ha obert una porta a una consulta sobre l'alberg de la Vila Olímpica, tot i que caldrà estudiar-ne la viabilitat jurídica, així com a la possibilitat que l'Ajuntament l'acabi comprant. Els serrells s'hauran de detallar en una taula conjunta entre ERC, l'Ajuntament i els veïns. Finalment, pel que fa al projecte de Drassanes, seguiran treballant per intentar rebaixar les pretencions del promotor de l'hotel. "Hem aconseguit fer possible el que al principi ens deien que era impossible", ha dit Bosch en una roda de premsa posterior a Sanz, i ha celebrat que Barcelona tindrà un pla de xoc, "i tindrà un bon pla de xoc".