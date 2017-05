Més enllà dels contes de princeses: prova pilot a les escoles bressol de Barcelona per combatre el masclisme

L'Ajuntament de Barcelona vol combatre la violència masclista ja des de l'escola bressol. Per això, iniciarà properament una prova pilot en tres llars d'infants de la ciutat per diversificar el material amb què el professorat treballa a l'aula. "Volem anar més enllà dels contes de la Ventafocs i les disfresses de princesa", ha assenyalat aquest divendres la regidora de Cicle de Vida i Feminismes, Laura Pérez, durant una trobada amb la comunitat educativa al Museu Picasso. Les tres llars d'infants que hi participaran encara no s'han decidit, ja que el govern d'Ada Colau vol que la prova pilot la facin centres que s'hi presentin voluntàriament.

El programa, anomenat Xarxes d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació, es va iniciar ja durant el mandat de Trias a centres de primària i secundària, i avui el govern de Colau n'ha fet un balanç positiu, que vol estendre a l'escola bressol. Segons l'experiència realitzada fins ara en 11 instituts i escoles de la ciutat, els alumnes inclosos dins del programa tenen una actitud més igualitària respecte a la resta de persones, tenen més reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe i identifiquen més fàcilment la violència de gènere.

Pel que fa a la prova pilot a les escoles bressol, funcionarà de manera similar que als instituts. El professorat rebrà una formació específica de mans d'experts en pedagogia, que intentaran desfer prejudicis i eixamplar el ventall de materials que es poden treballar a l'aula, com ara contes on també hi hagi famílies amb parelles del mateix sexe o protagonistes femenines que no només siguin princeses. El govern de Colau també vol posar incidència en els jocs, amb l’objectiu de potenciar nous models que no diferenciïn entre nens i nenes. "Al final els nens sempre acaben jugant a pilota i les nenes acaben en un racó", diu Pérez, que deixa molt clar que no es tracta de prohibir els 'continguts Disney', sinó d'eixamplar les possibilitats. "Es tracta que els infants es puguin veure reflectits en els diversos models. La realitat és diversa i volem que aquesta diversitat es mostri de forma positiva", assenyala la regidora.

Les escoles, més permeables que els instituts

Un altre dels motius pels quals l'Ajuntament vol estendre la prova pilot als bressols és que han certificat que la permeabilitat és més gran a menor edat. "Les escoles presenten una permeabilitat i plasticitat més gran que els instituts davant les noves propostes. Treballar a les aules els prejudicis, estereotips i falses creences implícits a les pràctiques pedagògiques no és innocu ni deixa indiferents a les persones. I aquest treball té millors resultats quan els alumnes són més petits", ha assenyalat l'Ajuntament.

Segons ha reconegut la regidora Laura Pérez, no tots els professors ni totes les famílies que ja han participat a programa s'han pres bé la iniciativa. "Hi ha qui s'ha negat a llegir un conte que reflecteixi el dia a dia d'una família homoparental", lamenta, tot i que assenyala que "no es tracta d'obligar" el professorat si no hi ha voluntat.