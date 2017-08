Més vehicles tot i la política anticotxes de Colau

A principis d’aquest any, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar un programa contra la contaminació atmosfèrica amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire. A part de la restricció de circulació dels vehicles més contaminants, el paquet de mesures també inclou la creació d’una targeta verda metropolitana. Es tracta d’un nou títol de transport gratuït durant tres anys per als ciutadans de l’AMB que desballestin el seu vehicle privat amb més deu anys i no n’adquireixin cap de nou. El títol es preveu que entri en funcionament pròximament, però la política anticotxes impulsada per l’AMB de moment no coincideix amb el comportament dels ciutadans de Barcelona. Segons l’última actualització de l’Observatori de Districtes i Barris de la ciutat, el nombre de vehicles no ha parat de créixer els últims quatre anys.

El 2013 es van matricular 16.955 nous turismes a Barcelona i el 2016 ja han sigut 27.073. De fet, només entre el 2015 i el 2016, les matriculacions han augmentat un 26,8%, ja que fa dos anys se’n van matricular 21.348. El creixement del nombre de vehicles també es percep en la proporció de cotxes per cada 1.000 habitants. Segons l’Observatori de l’Ajuntament de Barcelona, el 2013 hi havia 350 turismes per cada 1.000 veïns mentre que el 2016 ja són 361. La proporció de cotxes per cada 1.000 habitants ha crescut un 1,8% entre el 2015 i el 2016, perquè fa dos anys se situava en 354.

Pel que fa a l’evolució dels cotxes per districtes de la ciutat, en tots els casos el nombre d’automòbils per cada 1.000 habitants també ha incrementat. Les Corts ha liderat amb diferència el creixement d’aquesta proporció, ja que ha passat de 501 turismes per cada miler de veïns a 519 en els últims dos anys (un 3,6% més).

Els altres districtes de Barcelona on han augmentat més els vehicles han sigut Sant Andreu, Nou Barris, Sant Martí i Sants-Montjuïc; l’índex de cotxes per cada 1.000 habitants ha pujat, com a mínim, un 2% entre el 2015 i el 2016. En canvi, en aquest mateix període, els districtes de la ciutat on els automòbils han tingut un increment menys accentuat han sigut Horta-Guinardó i Gràcia. En els barris amb una renda més alta hi ha molts més cotxes per habitants que a la resta. Així, a les Tres Torres tenen 622 cotxes per cada 1.000 habitants mentre que a la Trinitat Nova en tenen 274.

Cinc vegades més d’aturats

L’Observatori de Districtes i Barris de la ciutat també assenyala que el barri de Barcelona amb més persones sense feina és la Marina del Prat Vermell i la Zona Franca, on el 16,3% dels veïns estan aturats. Pel que fa al barri amb menys aturats és Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, amb només el 3% dels veïns sense feina. De mitjana, el 7,5% de la població de Barcelona d’entre 16 i 64 anys no treballa. Darrere de la Zona Franca, segons l’Observatori, hi ha Ciutat Meridiana, amb el 15,5% dels veïns aturats, la Trinitat Nova amb el 14,7%, la Trinitat Vella amb el 13,8% i Vallbona amb el 13,7%. A l’altre costat de la balança, després de Vallvidrera se situa Pedralbes amb només el 3,2% dels veïns sense feina, Sarrià també amb el 3,2%, Tres Torres amb el 3,6% i Sant Gervasi, amb el 4%.

L’Observatori també apunta que Montbau és el barri amb un índex d’envelliment més alt, que quadruplica el de Torre Baró (on hi ha la població més jove). Al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera és on hi ha més persones grans -en percentatge- que viuen soles.