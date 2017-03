Metges de Catalunya denuncia la "passivitat" de l'administració davant "l'augment d'agressions" a personal sanitari

Metges de Catalunya (MC) ha denunciat a través d'un comunicat la " passivitat" de l'Administració i les empreses de salut davant l' augment "incontrolat" d'agressions a facultatius a centres sanitaris. Segons dades que aporta el sindicat mèdic, Catalunya és la comunitat autònoma on es produeixen més agressions a sanitaris, per davant d'Andalusia i Madrid. Al llarg del 2016, segons les mateixes dades, hi ha hagut 109 "conductes violentes" en l'àmbit hospitalari, un 148% més que l'any anterior.

El secretari general de MC, Josep Maria Puig, ha dit que tant les empreses sanitàries com l'Administració " tenen bona part de responsabilitat", ja que "no han fet prou per resoldre la massificació del sistema i les demores en l'atenció que sovint desencadenen aquest tipus d'agressivitat".

Demanen més mesures

Puig ha valorat positivament la reforma que es va introduir el 2015 al Codi Penal, segons la qual les agressions als metges en exercici són atemptats contra l'autoritat pública penats amb entre un i quatre anys de presó. Tot i això, Puig ha assenyalat que aquest article " hauria d'ampliar-se per protegir no tan sols els professionals que tenen la condició de funcionaris públics, sinó també al personal mèdic de la sanitat concertada i privada".

El secretari general de MC ha demanat que s'acullin de la mateixa manera les agressions verbals i altres conductes de menyspreu cap a la professió. Puig també requereix un compromís ferm per part de l'Administració per eradicar aquest problema i un "esforç" per facilitar al metge agredit l’assessorament legal, la defensa jurídica, l’assistència sanitària i psicològica necessària.