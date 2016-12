Mig segle de pessebre vivent a Sant Fost de Campsentelles

La tradició no passa de moda, sinó que millora amb els anys. Aquest és el secret de l’èxit del pessebre vivent de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), que enguany celebra el seu 50è aniversari. Això el converteix en el tercer més antic de Catalunya, només superat pel de Corbera de Llobregat i el de Castell d’Aro. Però en el cas de la localitat vallesana, el que fa més peculiar aquesta obra típica de les dates nadalenques és, sens dubte, els efectes especials que s’utilitzen al llarg de la seva representació. Un àngel volant sobre un penya-segat anunciant el naixement de Crist envoltat de fum i de llamps, un altre elevant-se amb un ascensor, o les llums i els altaveus amagats per tot el recorregut són alguns dels elements que fan únic aquest pessebre vivent, que introdueix el visitant de ple en la història. “Tenim els millors efectes especials de Catalunya i això ha anat millorant amb el pas dels anys”, explica Jaume Rifà, que porta 29 anys a la junta. “La gent ve a veure’ns perquè els agrada molt aquest tret diferencial”, afirma Rifà.

L’Ajuntament de Sant Fost va retre un homenatge l’11 de setembre passat al pessebre vivent en reconeixement dels 50 anys d’història i la tasca que fan cada any tots els voluntaris. Es va començar a fer fa mig segle davant de l’església del municipi amb un format molt senzill i modest, i des de l’any 1996 es representa al Turó de Can Teyà, una zona boscosa del municipi amb molts desnivells on hi ha casetes de fang construïdes per a l’ocasió. Cada any el terreny comença a preparar-se ja des del setembre amb les tasques d’adaptació de l’entorn i instal·lació de tots els elements tècnics, com ara l’enllumenat o els equips de so. Tot plegat conforma un entorn immillorable per reproduir aquesta història, que avui compta amb quasi 200 actors i que rep la visita d’entre 4.000 i 5.000 persones cada any de tot Catalunya.

El primer amb caganer

El recorregut és de 400 metres, que el públic camina mentre veu les diferents escenes que, segons l’Antic Testament de la Bíblia, van marcar els precedents del naixement de Jesús. Cada quadre mostra fins al més mínim detall una part de la història amb els seus personatges vius, incloent-hi animals. Des de l’aparició de l’àngel que anuncia a la Mare de Déu que està embarassada fins al naixement, passant per la vida rural dels caçadors o del corral. Tot plegat amb diàlegs i música de conegudes bandes sonores del món del cinema. Un cop els pastors i els Reis d’Orient fan l’adoració al nounat, el pessebre vivent continua amb una representació dels oficis de Catalunya com són el ferrer, el fuster o el forner.

“M’agrada molt i espero tot l’any que arribi Nadal per fer el pessebre vivent”, explica la Núria, de 18 anys, i que representa un dels dos àngels. “Tot i que a vegades fa mandra venir pel fred, m’ho passo molt bé i el resultat final és la satisfacció del públic”, explica la Gemma, l’àvia del corral, al costat d’un ramat d’ovelles i de les seves companyes d’escena. Cada paper compta amb dobles per si hi ha algun contratemps, excepte un dels personatges: el caganer. “Som el primer pessebre vivent que va comptar amb un caganer”, assegura Rifà, que afegeix que “per tenir el cul a l’aire s’ha de tenir molt valor”.

“Cada any venim a veure’l perquè ens encanta, i els nens es queden al·lucinats amb l’arribada dels Reis a l’estable amb cavalls”, explica el Ramon, un veí de Mollet del Vallès que no es perd ni un any la cita. “Vaig començar a actuar pel meu fill quan tenia 6 anys i amb la broma ja en té 34 i seguim aquí”, explica el Frederic, el caçador del pessebre. “Hem arribat als 50 anys gràcies a la col·laboració de tot el poble, tant petits com grans”, assegura Rifà, que no amaga els nervis previs a les representacions.

El pessebre vivent es reprodueix cada diumenge a les 18.00 hores. També va funcionar per Sant Esteve i durarà fins al 8 de gener. Cada jornada compta amb dues sessions d’una hora i el preu de l’entrada inclou un tast de pa amb allioli al voltant d’una foguera per fer entrar el públic en l’ambient. “Que ningú es perdi el nostre pessebre perquè gaudirà molt”, conclou Rifà.