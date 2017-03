Mil persones amb síndrome de Down participaran en un estudi pioner sobre l'Alzheimer

L' Hospital de Sant Pau i l' Obra Social de la Caixa impulsen un estudi pioner a nivell mundial, en què participaran 1.000 persones amb síndrome de Down, per a la detecció precoç de la malaltia de l' Alzheimer. El projecte d'investigació Down Alzheimer Barcelona Neuroimaging Initiative (DABNI) avaluarà 1.000 persones adultes amb síndrome de Down al llarg de tres anys amb l'objectiu de detectar precoçment el possible desenvolupament de l'Alzheimer, que té una prevalença de més del 80% en les persones de més de 60 anys amb aquesta síndrome.

La raó d'aquesta prevalença resideix bàsicament en el fet que el cromosoma 21 que tenen triplicat les persones amb síndrome de Down conté el precursor de la proteïna B-amieloide, present en la malaltia de l' Alzheimer. Segons ha explicat el doctor Rafael Blesa, l'objectiu de l'estudi és trobar els biomarcadors que indiquin el deteriorament cognitiu que poden patir les persones amb síndrome de Down.

La investigació es desenvoluparà a la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, que ja ha aconseguit amb anterioritat cinc beques per a l'estudi de la història natural de la malaltia de l'Alzheimer en la síndrome de Down.

També s'aspira a fer el diagnòstic abans de l'aparició de la demència i, si pot, desenvolupar tractaments preventius per a les persones amb risc de patir Alzheimer, especialment per a les que són portadores d'una predisposició genètica, com la síndrome de Down, ha afirmat Blesa.

El miler de persones que participaran en la investigació rebran un seguiment anual, que inclourà una sèrie de proves, com una avaluació clínica, neurològica i neuropsicològica, a més d'un electroencefalograma (EEG) i una analítica sanguínia.

En un subgrup, a més, es realitzaran unes proves específiques consensuades internacionalment per avaluar l'evolució de la malaltia d'Alzheimer. Es tracta, entre altres, d'una punció lumbar, un polisomnografia, una ressonància magnètica cerebral i una tomografia per emissió de positrons (PET). Amb aquestes proves s'esperen detectar les proteïnes B-amiloide i Tau, que són les que s'agreugen de forma anòmala en el cervell de les persones afectades d' Alzheimer.

L'estudi l'han presentat aquest dilluns el director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró; el director del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, Rafael Blesa, i el gerent d'aquest centre, Albert Salazar.