El Ministeri de l'Interior pagarà un plus als policies que treballin a Catalunya, segons 'La Vanguardia'

Juan Ignacio Zoido, ministre de l'Interior,va informar en una breu trobada celebrada el cap de setmana amb Sebastián Trapote, el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, de la intenció del govern espanyol d'aprovar tan aviat com sigui possible un plus econòmic destinat als policies que treballin a Catalunya, tal com ha avançat aquest matí 'La Vanguardia'.



L'anunci de Zoido s'hauria produït després que Trapote li hagués comunicat la situació crítica que està patint la plantilla a Catalunya i l'especial preocupació davant la impossibilitat de cobrir les places de funcionaris que exigeixen els fluxos de visitants a l'aeroport del Prat, cada cop majors.

D'acord amb aquestes informacions, Zoido hauria dit que aquest plus en el sou "no estaria tan ben remunerat com el que es va aprovar al País Basc, però seria prou atractiu perquè els policies tornin a veure amb interès treballar a Catalunya"

La falta de personal que afecta la plantilla de la Policia Nacional a Catalunya és un problema, assenyala el rotatiu, que s'arrossega des de fa anys però que s'ha evidenciat amb la crisi de les cues als controls de passaports de l'aeroport. Actualment, hi ha 2.950 agents a Catalunya dels 3.850 policies que estableix el catàleg professional.