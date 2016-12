El ministeri d'Educació retira el recurs contenciós administratiu contra Catalunya per la revàlida de 6è de primària

El ministeri d'Educació, Cultura i Esports ha donat instruccions a l'Advocacia de l'Estat perquè retiri els recursos contenciosos administratius que el ministeri va interposar fa unes setmanes contra diverses comunitats autònomes per no fer la prova d'avaluació de 6è de primària, tal com marca la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (Lomce).

El ministeri, doncs, ha instat l'Advocacia de l'Estat a iniciar els tràmits per a la retirada dels recursos contra Catalunya, Aragó, Andalusia, les Illes Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Extremadura, la Comunitat Valenciana i el País Basc. Catalunya fa les proves de competència catalanes a 6è de primària i no les establertes per la Lomce.

Amb aquesta mesura, el ministeri d'Educació, Cultura i Esports assegura que vol expressar la seva voluntat d'"iniciar junts un diàleg franc, sincer i obert a la negociació" a la recerca d'un pacte d'estat social i polític per l'educació a Espanya, segons informa en un comunicat.

En la mateixa línia, assegura que es tracta d'"una oportunitat d'arribar a un pacte d'estat que es tradueixi en una normativa educativa nascuda de tots i per a tots els espanyols".