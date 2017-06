Miquel-Àngel Serra i Peter Mills: “El risc d’homogeneïtzar la humanitat amb l’edició genètica és real”

Les noves tècniques d’edició genètica -com la tècnica CRISPR, que permet modificar fàcilment el genoma per prevenir o curar malalties, per millorar animals o per augmentar collites- plantegen també reptes ètics. ¿On s’han de posar els límits a la manipulació genètica? ¿I qui els ha de posar? Peter Mills, director adjunt del Nuffield Council on Bioethics, màxim òrgan assessor del govern britànic en matèria de bioètica, i Miquel-Àngel Serra, expert en biòetica i coautor del llibre Humans o posthumans?, aposten per estendre aquest debat a la societat. Així ho van manifestar en les X Conferències Josep Egozcue, organitzades recentment per la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

¿Hem de posar límits a l’edició genètica?

Peter Mills : La pregunta hauria de ser on posem els límits perquè hi ha coses que aniran més enllà dels límits que posem ara. D’aquí 15 o 20 anys pot haver canviat tot.

Miquel-Àngel Serra : També és important com ens posem d’acord entre tots els actors per decidir fins on volem arribar. Després, els instruments ja ens permetran fer unes coses o unes altres. Pel que fa a les tècniques d’edició del genoma, hi ha un acord força generalitzat sobre la seva utilització per prevenir o curar algunes malalties però no necessàriament s’ha de fer en les cèl·lules de la línia germinal [espermatozous i òvuls] o en embrions, ja que si no hem de recórrer a tècniques de fecundació assistida i això és de difícil generalització perquè la gran majoria de dones no tenen els fills amb fecundació assistida. I això, sense ser un obstacle insuperable, és difícil d’aplicar. Segurament serà més fàcil i pràctic fer-ho en cèl·lules somàtiques [qualsevol cèl·lula excepte les germinals i embrionàries].

Si amb l’edició genòmica podem intervenir per aturar, per exemple, diverses malalties o per triar el sexe dels nadons, ¿hi ha risc d’homogeneïtzar la humanitat?

M.-A.S. : Un dels advertiments que fan els investigadors és el risc d’homogeneïtzar el pool genètic: el conjunt de gens que hi ha a disposició de la comunitat. En el procés evolutiu, quan et trobes en una situació imprevista, els organismes -no només els humans- hi responen adaptant-se, o no, a aquesta situació. I si hi ha heterogeneïtat genètica en la població, hi haurà individus que hi podran respondre millor. Si la població és homogènia i hi ha aquest imprevist (un agent infecciós, climàtic...) i aquella construcció genètica no hi pot respondre adequadament, això podria significar l’extinció d’una determinada espècie. Això ha passat i pot passar. Una intervenció artificial de l’ésser humà ha de tenir en compte aquest perill. No podem no tenir-lo en compte. Aquest risc és real. Una cosa molt reveladora és que el diagnòstic genètic preimplantacional ha esdevingut un criteri d’elecció de sexe quan no va ser dissenyat per a això.

¿Les tècniques d’edició genètica estan anant més ràpid del que la societat està preparada per acceptar?

P.M. : És un argument que sovint es posa sobre la taula. I podria ser el cas si no en parléssim. Hem de trobar la manera de portar aquests temes al centre del debat de gent que no té un interès previ en això però que pot veure l’impacte potencial que pot tenir sobre ells. La manipulació genètica no és ciència bàsica. Tot gira al voltant de les seves possibles aplicacions i té impacte en l’interès públic.

M.-A.S. : I bona part d’aquest progrés tecnològic està sent desenvolupat per companyies privades que busquen l’interès privat i no el bé de la societat. No tenen aquesta visió i hem d’equilibrar l’interès privat legítim amb el benestar de tota la societat. Si s’utilitzen les tècniques d’edició genètica, hem de respectar la dignitat i la integritat genètica de cada individu.

P.M. : Aquestes decisions no es poden prendre sense un debat informat i el control s’ha d’exercir en funció de l’interès públic.

Quin ha de ser el rol dels governs en aquest escenari?

P.M. : Els governs controlen i dirigeixen la ciència finançant deliberadament unes investigacions i d’altres no. I cal que la gent expressi el tipus de valors i principis que han de guiar aquestes decisions. També ens hem de plantejar si són decisions que ha de prendre cada país o han de ser supranacionals, perquè pots travessar una frontera i que allà es faci una cosa totalment diferent.

Turisme sanitari.

M.-A.S. : Això ja passa amb cèl·lules mare. Però si ja és difícil que els membres d’un govern es posin d’acord, o que es posin d’acord amb els seus ciutadans, imagina entre diferents governs. Però hi hauria d’haver una concertació almenys de mínims que ens permetés dissenyar el món del demà. Els problemes que hi ha hagut per arribar a un acord de mínims en temes com el canvi climàtic! Però és imperatiu un acord global i hem de començar a construir-lo de baix a dalt.

També és possible l’edició genòmica en la producció alimentària.

P.M. : El principal benefici és per incrementar collites, combatre la resistència als pesticides o augmentar la resistència dels animals a determinades malalties. Una de les aplicacions que es discuteix és la de modificar les banyes del bestiar i així tenir més animals junts sense que es facin mal. Però l’altra solució és no tenir explotacions intensives. Aquestes són el tipus de decisions que hem de prendre sobre el futur que volem.