Missió al Sol: la humanitat visitarà una estrella per primera vegada

La NASA anunciarà aquesta tarda a les 17 h la missió al Sol ' Solar Prove Plus', que visitarà per primer cop en la història de la humanitat una estrella. La missió, que es farà el 31 de juny del 2018, ha estat difosa al seu web i a les xarxes socials.

