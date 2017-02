Mobilització a Sabadell per protestar per la saturació d’urgències al Taulí

Solucions immediates a la saturació que pateixen les urgències de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Aquest és el clam que els treballadors del centre van fer en la manifestació celebrada ahir pels carrers de la ciutat, que va aplegar més d’un miler de persones. La plantilla de l’hospital denuncia que les urgències atenen cada dia entre 50 i 60 persones quan la capacitat és de 34, cosa que fa que els pacients s’estiguin als passadissos, que s’hagin hagut de doblar els boxs o que s’estiguin derivant malalts a altres centres com ara l’Hospital General de Catalunya. A més, la falta de llits fa que els pacients d’urgències s’hagin d’esperar, en alguns casos, fins a quatre dies per pujar a planta. Una situació que ha fet que els treballadors diguin prou i hagin optat per portar la protesta al carrer.

“Volem que d’una vegada per totes se’ns doni una solució per acabar amb els greus problemes a urgències”, explica Maria Expósito, infermera i membre de la Plataforma Assembleària de Treballadors del Taulí (PATT), convocant de la marxa. “Estem patint molt, l’hospital ha quedat molt petit”, afegeix. Per aquesta raó, els treballadors del centre exigeixen tenir més material sanitari, un augment de la plantilla, que hi hagi una “millor” gestió del centre i que s’incrementi el nombre de llits, ja que, en aquest sentit, el Parc Taulí té una ràtio de 1,7 llits per cada 1.000 habitants, quan la mitjana catalana és de 3,7. “No és culpa de l’epidèmia de la grip que estiguem saturats, ja que aquesta situació l’arrosseguem des de fa anys”, afirma María Jesús Merino, portaveu de la PATT.

Crits contra Comín

La protesta va estar marcada pels lemes contra el conseller de Salut, Antoni Comín. Tot i això, no hi va haver ni rastre dels polèmics cartells del col·lectiu Endavant en els quals una infermera planta una bufetada al conseller. En aquest sentit, els treballadors del centre van desmarcar-se completament d’aquesta iniciativa. “Aquesta polèmica ha desviat l’atenció de la nostra reivindicació”, afirma Expósito.

La marxa va comptar amb el suport d’entitats ciutadanes, sindicats i també representants i partits polítics com ara la CUP, amb la presència de les diputades Anna Gabriel i Eulàlia Reguant. La protesta va començar a les portes del Parc Taulí i, després de recórrer els carrers del centre de Sabadell, va acabar a la plaça de l’Ajuntament de la ciutat, on els convocants de la marxa van llegir un manifest.