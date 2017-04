La fi de la Model renova el sistema de reinserció dels presos

L’anunci del tancament de la presó Model al juny no només ha afectat la rutina de l’històric centre penitenciari de Barcelona, que es va buidant des del 7 de març. De retruc ha acabat revolucionant la presó de Brians 1 (a Sant Esteve Sesrovires), que es convertirà ara en el centre de referència en el tractament de presos preventius de Barcelona. El centre ha optat per convertir aquest procés de transició en una oportunitat per modernitzar els tractaments als presos provisionals i oferir-los una sèrie de programes que fins ara era impossible desenvolupar en les obsoletes instal·lacions de la Model, amb 113 anys d’història.

Brians 1 adaptarà els programes de reinserció i els tallers per donar un tractament als interns preventius que fins ara no en tenien: “Nosaltres tenim una estructura pensada per a penats i un personal especialitzat en tractament de condemnats. Això ens dona l’oportunitat de fer coses que fins ara no s’havien fet”, explica el director de la presó de Brians 1, Joan Carles Navarro, que parteix de la base que el centre del Baix Llobregat ha de ser l’“hereu de la Model afegint-hi plusos”.

Partint de la base que s’ha de respectar el principi de presumpció d’innocència dels interns preventius que encara no tenen una condemna, Brians readaptarà els programes de delictes per tractar les circumstàncies personals, com ara addiccions a l’alcohol, drogodependència o conductes violentes. A més, s’inserirà els presos preventius en els tallers ocupacionals que ja tenia la presó: els pocs penats que quedin a Brians ocuparan les feines especialitzades i es faran càrrec de la cuina. Els preventius ocuparan els llocs més eventuals. Navarro reconeix que alguns funcionaris han patit la transformació com un procés de “dol”, però assegura que la majoria afronten el canvi com un repte, tot i haver de modificar rutines.

Destí voluntari

L’arribada dels presos preventius implica el trasllat dels penats que complien condemna en altres centres. “Hem volgut comptar amb els interns, no tractar-los com a mercaderies”, explica Navarro. La presó va obrir un procés d’informació per als condemnats i els va oferir triar un altre centre més a prop de les seves famílies. També permetrà a la seixantena de parelles constituïdes al centre poder continuar-hi, perquè no es trenqui la relació, una cosa que els “preocupava”, explica el director de Brians 1.

La reconversió de Brians també ha comportat una inversió de 3,8 milions d’euros, segons el departament de Justícia. Es milloraran les instal·lacions, es construirà un nou aparcament, s’ampliaran les dependències dels Mossos per acollir la unitat de trasllat i ja s’han instal·lat sales de videoconferència per facilitar la comunicació amb els advocats. També s’ha hagut de fer lloc als expedients històrics de la Model: 500 metres lineals de prestatges que, de moment, s’han ubicat en un magatzem fins a poder-los trobar una ubicació definitiva.