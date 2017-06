La Model s'obrirà de manera permanent als veïns el gener del 2018

260x366 Una imatge del panòptic a l’interior de la Model a Barcelona / PERE TORDERA Una imatge del panòptic a l’interior de la Model a Barcelona / PERE TORDERA

"Tanquem la Model per obrir-la, per obrir-la a la ciutadania". Així ha anunciat la tinent d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, l'obertura permanent de l'antiga presó a tots els veïns de la ciutat. A partir del gener del 2018, ha explicat la regidora, el centre s'obrirà al públic de manera permanent perquè la ciutadania pugui visitar-lo, i s'habilitaran espais on es podran programar activitats de diversos tipus, com ara conferències.

El gener del 2018, a més, ha d'estar llest el pla per decidir quins equipaments s'instal·laran de manera definitiva a l'espai de la Model, equivalent a dues illes de l'Eixample. El procés participatiu per decidir-ne els usos, ha anunciat Sanz, començarà al juliol. Tal com va avançar l'ARA, a l'espai està previst fer-hi com a mínim dues escoles, una llar d'infants i habitatge social. A més, es volen mantenir els equipaments previstos ja el 2009, com ara la llar d'avis o els espais verds. "Per fi retornem l'espai de la Model a l'Eixample i a Barcelona", ha celebrat la regidora del districte, Montserrat Ballarín, que ha agraït la persistència de la lluita veïnal per al tancament del centre penitenciari.

Dues illes que tornen a l’Eixample: així es recuperarà l'espai de la ModelUn dels usos que es donaran a la Model serà un espai dedicat a la memòria de la presó. En el marc del procés participatiu s'acordaran les característiques i els continguts del que serà un centre d'interpretació de la repressió i els moviments socials que han marcat la història de la presó. "Mandela deia que no es coneix un país fins que no es coneix el que passa a les seves presons", ha reivindicat el tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, que ha subratllat que la memòria de la Model "parlarà de patiment, d'aïllament, de trencaments familiars".

Activitats ja aquest estiu

Paral·lelament, abans de l’obertura definitiva ja començaran a passar coses a la Model. D’una banda, del 3 de juliol al 26 de novembre es podrà visitar l’exposició ‘La Model ens parla: 113 anys, 13 històries’, organitzada per la Generalitat de Catalunya, que farà un repàs de la memòria del centre penitenciari a través de tretze testimonis. Al llarg d’aquest 2017, les mateixes instal·lacions de la presó també acolliran sessions de l’espai de debat ciutadà sobre el seu futur, consells de barri, debats acadèmics –seminaris, congressos, actes culturals, etc.– vinculats a la memòria i història del centre i visites singulars en el marc d’esdeveniments de ciutat.