Montcada i Reixac demana una partida als Pressupostos de l'Estat per soterrar les vies del tren

Montcada i Reixac vol que es presenti al Congrés una Proposició No de Llei (PNL) perquè els Pressupostos Generals de l'Estat incloguin una partida per al soterrament de les vies del tren al seu pas per la localitat, on s'hi han registrat nombrosos atropellaments mortals. Sense anar més lluny, a principis de gener va morir una altra persona a les vies de Montcada.

Tots els grups municipals de Montcada i Reixac, a excepció de la CUP, han signat un document consensuat per instar als seus representants al Congrés dels Diputats a què presentin el text. El document reclama que s'incloguin en els pressupostos les partides necessàries per portar a terme com més aviat millor les obres de soterrament de la línia ferroviària R2 Barcelona-Portbou al seu pas pel municipi.

A l'abril del 2016, l'exministra de Foment, Ana Pastor, es va reunir a Madrid amb una delegació del consistori de Montcada i es va comprometre a incloure una partida pressupostària per al projecte en els comptes generals de l'Estat del 2017 i va qualificar com prioritària aquesta intervenció.

Al mes següent, l'alcaldessa, Laura Campos, es va reunir amb els màxims representants d'Infraestructures del Ministeri de Foment, del Departament de Territori de la Generalitat, d'Adif i de l'Ajuntament de Barcelona. En aquesta última trobada, Foment es va comprometre a elaborar durant les setmanes següents un esborrany de conveni de desenvolupament que permetés fixar tant el repartiment de costos com la resta de compromisos necessaris per a l'execució de les obres

En paral·lel es procediria, per part de l'Adif, a la posada al dia dels projectes redactats fins avui, i, per part de l'Ajuntament i Generalitat a l'adaptació del planejament urbanístic vigent. El consistori ha demanat insistentment una reunió amb el nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, però encara no ha rebut resposta.