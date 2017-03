Montcada i Reixac convoca als ciutadans per exigir de nou el soterrament del tren

Fa quatre anys que els ciutadans de Montcada i Reixac s'apleguen en un dels passos a nivells de la línia R2 per exigir el soterrament de les vies del tren on, fins ara, han mort 168 persones. Avui ho tornaran a fer entorn del monòlit que recorda i representa a les víctimes però amb un projecte per a la construcció de vies subterrànies alternatiu sota el braç.

L'acte, convocat pel govern municipal i la plataforma Tracte Just-Soterrament Total i previst per les 18:30 hores de la tarda, comptarà amb el conseller de Sostenibilitat i Territori, Josep Rull, i amb la responsable de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz.

Durant la covocatòria hi haurà una ofrena floral, es faran dos forats al monòlit en record de les dues víctimes mortals d'enguany i està previst que es clogui amb les intervencions de Laura Campos, alcaldessa del municipi, Rull i Sanz. Amb tot i d'acord amb fonts veïnals no es descarta que els ciutadans acabin protestant amb el tall de les vies.

El projecte alternatiu

Els consistoris de Montcada i Reixac i Barcelona van presentar el passat 1 de març al Ministeri de Foment i Adif un projecte alternatiu de soterrament de la línia ferroviària al seu pas pel municipi que redueix a la meitat, de 400 a 200 milions d'euros, el cost del pla presentat pel ministeri de Foment l'any 2009.

El projecte realitzat per Barcelona Regional (BR) aporta grans modificacions al projecte inicial com fer tota l’actuació amb un sistema constructiu entre pantalles a cel obert, que permet soterrar a una mínima profunditat i no utilitzar tuneladora, i crear una única via provisional de tren que es mantindria durant tota l'execució, evitant el seu desviament per trams com estava pensat i alliberant tota l'àrea de treball.