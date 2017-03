Els veïns de Montcada tornen a tallar les vies per reclamar el soterrament de la línia de Rodalies

Nova protesta dels veïns de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) tallant per enèsima vegada les vies del tren per reclamar al Ministeri de Foment el soterrament de la línia de Rodalies. La mobilització ha provocat importants retards -alguns de més d'una hora- i afectacions als serveis de Rodalies, sobretot a les línies R2 i R11, però també a l'R1, R3, R4 i R7.

La protesta s'ha produït poc abans de les vuit del vespre, just després de l'acte anual d'homenatge a les víctimes del tren, que ja en són 168. L'alcaldessa de la localitat, Laura Campos, ha recordat que el proper 22 de març hi ha una nova reunió amb el Ministeri per abordar el projecte de soterrament a partir d’un informe de viabilitat econòmica elaborat per l’empresa Barcelona Regional que rebaixa a la meitat el cost estimat de les obres per Foment. Campos ha afirmat que només la represa del projecte servirà perquè el consistori recuperi la “confiança” en l’administració de l’Estat.

Renfe, que ja tenia coneixement de la concentració, ha desviat alguns trens, però ha afirmat a través d'un comunicat que és "manifestament impossible" prestar un servei alternatiu per carretera.

Fa tot just uns dies, una protesta al mateix punt va deixar centenars d'usuaris atrapats en un tren fins a altes hores de la matinada.