Montcada diu prou i torna a exigir el soterrament de la R2

Ràbia i indignació. Així es com se senten els ciutadans de Montcada que han tornat a sortir al carrer per reivindicar el soterrament de la línia R2 de Rodalies al seu pas per la ciutat, després de l’última víctima atropellada mortalment dilluns en un pas a nivell del municipi, la número 167. Les prop de 300 persones que van participar a la marxa van acabar tallant les vies del tren i l’ajuntament va acusar directament el Ministeri de Foment i Adif dels atropellaments pels incompliments dels acords per iniciar el projecte de l’obra.

“El Ministeri i Adif son els responsables directes d’aquestes morts”, ha assegurat l’alcaldessa de Montcada, l’ecosocialista Laura Campos. “Estem cansats i indignants del menyspreu sistemàtic de l’Estat, ja n’hi ha prou”, va explicar Campos, que va amenaçar amb més mobilitzacions. “Hem passat de la indignació a l’acció, i una Montcada indignada pot col·lapsar Barcelona i part de Catalunya”, ha afegit.

“Portem gairebé 10 anys d’estafa, perquè l’Estat té diners per rescatar bancs però no per fer el soterrament”, va explicar el president de la Plataforma Tracte Just-Soterrament Total, Ramon Bueno, que va afirmar que “la vida dels montcadencs no interessa a Madrid”. “Estan morint persones per culpa de la negligència i incompliments dels acords”, va assegurar Bueno, avisant que la ciutadania sortirà al carrer cada vegada que hi hagi un atropellament de tren.

Sense notícies de Madrid

Després que fa uns anys es paralitzés l’acord assolit l’any 2007 pel soterrament de la R2 al seu pas per Montcada, l’abril de l’any passat l’exministra de Foment, Ana Pastor, es va comprometre a destinar una partida pressupostaria per iniciar el projecte de l’obra de cara al 2017. Però amb l’arribada al juny del nou ministre, Íñigo de la Serna, aquest acord s’ha aturat i el consistori porta des de llavors trucant sense èxit al Ministeri per reprendre les negociacions.

“Portem 223 trucant cada dos dies al Ministeri però no ens agafen mai el telèfon”, ha explicat Campos, que encara no ha rebut cap trucada per part de de la Serna. En aquest sentit, ERC y En Comú Podem han demanat la compareixença al Congrés dels Diputats del Ministre de Foment i també del president d’Adif, Juan Bravo, per donar explicacions sobre aquest tema, segons informa Dani Sánchez Ugart des de Madrid.

La manifestació d’ahir, que va comptar amb la presència de diputats com ara Xavier Domènech d’En Comú Poden o Lourdes Ciuró del PDECAT, va començar amb uns parlaments a l’ajuntament i va acabar amb un minut de silenci davant del monòlit en record de les víctimes del tren a la ciutat.