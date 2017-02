Montserrat diu que "complirà" la sentència del TC sobre la gestió del 0,7% social de l'IRPF

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, s'ha compromès aquest dimecres a donar compliment a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que dóna la raó a la Generalitat de Catalunya i estableix que correspon al govern català, i no a l'executiu espanyol, la gestió dels fons destinats a finalitats socials que corresponent a la casella del 0,7% de l'IRPF, però ha assegurat que el seu executiu vetllarà per "garantir el principi de solidaritat" sobre el que descansa el programa. En resposta a una pregunta del portaveu adjunt del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, Montserrat ha insistit que el seu govern "respectarà les competències de les comunitats autònomes".

Campuzano ha preguntat a la ministra pel compliment de la sentència del TC després que el tribunal va emetre una sentència on donava la raó a la Generalitat en el conflicte de competències que va presentar contra el govern espanyol per una resolució de la secretaria d'Estat de Serveis Socials del maig del 2016 que convocava subvencions per a programes d'interès general a càrrec del 0,7% de l'IRPF.

L’Estat ha desobeït 26 cops el TC

Els magistrats desactivaven l'estratègia del govern espanyol per recuperar la competència en aquest camp, després que –en vista de les anteriors sentències que donaven la raó al Govern- va aprovar un nou marc normatiu que intentava justificar la seva capacitat de donar les subvencions per la necessitat de gestionar-les de manera centralitzada.

El portaveu adjunt del PDECat ha recordat a Montserrat que "la sentència és clara" i recorda al mateix govern espanyol que ha de complir-la. "Deixin de donar-nos lliçons en el compliment de les lleis i les sentències", perquè "el seu discurs en aquesta matèria no té absolutament cap credibilitat", ha dit.

Segons Campuzano, si hi ha una majoria parlamentària a Catalunya que reclama el dret a decidir és també perquè el govern espanyol és "incapaç de donar resposta a una qüestió que genera tant consens social" com el 0,7% de l'IRPF.

La ministra ha recordat, però, que la sentència del TC "només ha estimat parcialment el conflicte de competència" del govern de la Generalitat i, per tant, "la situació és complexa".

En tot cas ha assegurat que "la voluntat del govern és complir la sentència del TC respectant les competències de les comunitats autònomes" i "garantir la solidaritat i la cohesió territorial que cada any marquen la X" del 0,7% de l'IRPF.