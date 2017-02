Montserrat promet cures pal·liatives a casa a tots els nens amb càncer

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, s'ha compromès a impulsar la implantació de cures pal·liatives pediàtriques a domicili en totes les comunitats autònomes perquè tots els nens amb càncer puguin ser atesos a casa independentment d'on visquin. Catalunya, de fet, és una de les úniques tres comunitats autònomes on ja existeix aquest servei juntament amb el País Valencià i Madrid. A la resta d'Espanya, ha dit, l'atenció és molt dispar. "Les cures pal·liatives són la vida de la nostra filla"

A Catalunya, per exemple, la Fundació Enriqueta Villavecchia va iniciar ara fa un any un projecte propi, pensant en els cinc hospitals amb els quals ja treballa des de fa anys, per oferir suport psicosocial i incorporar professionals sanitaris per fer l’assistència a domicili per a l’atenció de nens amb càncer. Són l’Hospital de Sant Pau i el de la Vall d’Hebron de Barcelona, el de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat-un centre pioner en aquest camp-, el Germans Trias i Pujol de Badalona i el Parc Taulí de Sabadell.

Segons les dades de la Fundació, a Catalunya, cada any moren prop de 500 menors d’edat. Entre 250 i 300 ho fan per una malaltia limitant de la seva vida, previsible, i fent l’extrapolació d’aquestes xifres es calcula que actualment prop d’un miler de joves i nens necessitarien cures pal·liatives.

La ministra Montserrat ha fet l'anunci en el dia internacional del càncer infantil i en resposta a la petició de la Federació Espanyola de Nens amb Càncer. Les famílies han reivindicat els pal·liatius a domicili com una prestació a què han de tenir dret les que ho desitgin i que ha de ser simultània al tractament curatiu.

Cada any 1.500 menors són diagnosticats a Espanya, dels quals 1.100 són nens i 400 adolescents. I encara que és la segona causa de mort per malaltia en aquesta etapa de la vida, la taxa de supervivència és avui el 77% a cinc anys, més d'un 40% superior a la dels anys vuitanta, ha assenyalat Montserrat.