Mor a Itàlia un nen amb otitis tractat només amb homeopatia

La justícia italiana ha obert una investigació després de la mort aquest dissabte d'un nen de 7 anys en un hospital d'Ancona, després d'haver patit complicacions per una otitis que havia estat tractada amb homeopatia. L'otitis, doncs, no es va tractar amb antibiòtics i això va poder causar el deteriorament de la seva salut.

Les complicacions posteriors van provocar la mort cerebral del petit. El passat 23 de maig va perdre la consciència i els seus pares el van portar a l'hospital d'Urbino, on es van detectar danys greus en el cervell. Posteriorment, va ser traslladat a l'hospital pediàtric d'Ancona on dissabte va morir, després que se li apliqués una teràpia antibiòtica que no va ser suficient per a curar-lo.

La fiscalia de la ciutat d'Urbino està a càrrec de la investigació per homicidi, després de saber-se que els pares havien donat el consentiment perquè el seu fill no fos tractat amb antibiòtics.