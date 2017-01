Mor el metge Joan Rodés, un dels científics més influents en la recerca catalana

Joan Rodés, qui va ser director mèdic i director general de l'Hospital Clínic, ha mort aquesta matinada, als 78 anys. Va impulsar la modernització del Clínic i com a científic ha estat, sense dubte, un dels més influents en la recerca catalana. Rodés ha estat distingit amb un important nombre de premis i distincions. L’any 2006 va rebre el Premi Nacional de Recerca i abans, al 2001, se li va atorgar la Creu de Sant Jordi.

Rodés va impulsar l’any 1996 la creació del primer centre de recerca biomèdica vinculat a un hospital de tota Catalunya, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) del Clínic. “Va ser un visionari i un home de consens, i sobre tot va saber com fer el salt de la medicina a la recerca, va veure que era necessari canalitzar els recursos per a que la recerca arribés al pacient”, explica Ramon Gomis, qui va treballar amb en Rodés durant molts anys i va agafar el seu relleu al capdavant de l’IDIBAPS.

En Rodés també va presidir el Consell Assessor del Ministeri de Sanitat del govern espanyol. Com a una de les principals autoritats mundials en hepatologia, va coordinar el Pla Estratègic Nacional per a l’Abordatge de l’Hepatitis C. Durant la seva vida va fer grans aportacions científiques al coneixement i el tractament del fetge. Al 1968 va crear la Unitat d’Hepatologia del Clínic, i al 1973 va establir-se com a cap del Servei d’aquesta especialitat.

Les seves principals línies d’investigació s’han centrat en l’alcohol i les malalties hepàtiques, l’hepatitis crònica per virus de l’hepatitis B i C, el càncer de fetge, les complicacions derivades de la cirrosi hepàtica i la colèstasi crònica. Aquest profund coneixement sobre aquest òrgan el va dur a impulsar un servei amb metges especialitzats en les diferents patologies. També va introduir aquesta visió en impulsar la modernització del Clínic.

Rodés també va ser president de l’Associació Europea per a l’estudi del fetge, així com de l’Associació Internacional. Al seu llarg currículum hi ha també la publicació de més de 500 articles originals en les principals revistes mèdiques a nivell internacional (The Lancet, New England Journal of Medicine, Gastroenterology, Hepatology, Gut, Journal of Hepatology, entre d’altres), i ha editat uns 70 llibres.