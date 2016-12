Mor Manel Andreu, referent de la lluita veïnal a Barcelona

L'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou ha anunciat aquest dilluns la mort de Manel Andreu, un dels referents de l'associació i de la lluita veïnal a Barcelona. "Et trobarem molt a faltar", ha escrit l'entitat a Twitter, on al llarg del dia s'han repetit les mostres de condol de ciutadans i membres de l'Ajuntament.

Recordarem sempre Manel Andreu, referent de la lluita veïnal al Poblenou i a BCN, de l'amor als barris i la defensa ferma dels més vulnerables https://t.co/JEGZOhkpyp — Ada Colau (@AdaColau) 27 de desembre de 2016

L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, n'ha lloat "l'amor pels barris" i "la defensa ferma dels més vulnerables". També l'ha recordat el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, i la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin. "Ens deixa Manel Andreu, estimat activista obrer i veïnal. Trobarem a faltar el seu compromís infatigable, generós, per una ciutat més justa", ha dit Pisarello. Pin, per la seva banda, ha recalcat la necessitat que els barris estiguin plens de 'Manels Andreu', a qui ha elogiat per "haver fet la ciutat amb les seves mans".

Manel Andreu treballava com a delineant i va presidir l'Associació de Veïns del Poblenou en dues ocasions (del 1994 al 1998 i el 2004), i la Federació de l'Associació de Veïns de Barcelona durant sis anys, entre el 1998 i el 2004. Va militar a Acció Catòlica Obrera i va ser representant de la Xarxa de Suport als Assentaments.