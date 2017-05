Mor un nen de 3 anys a Badalona després de caure d'un setè pis

Un nen de 3 anys ha mort aquest divendres a Badalona després de caure d'un setè pis. Segons fonts policials, els fets van tenir lloc al voltant de les sis de la tarda i a hores d'ara no se saben les causes per les quals el menor es va precipitar daltabaix del balcó. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets, que van tenir lloc al carrer Alfons XII, situat al barri de Sant Roc de Badalona. Diverses dotacions dels Mossos i el SEM es van desplaçar fins al lloc dels fets, així com un equip d'atenció psicològica per atendre els familiars del menor.