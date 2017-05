Un atracador mor d'un tret quan el perseguien els Mossos

Un dels dos atracadors d'una benzinera situada al carrer de les Corts Catalanes de Lleida ha mort aquest diumenge al vespre d'un tret durant una persecució policial, segons ha comunicat els Mossos d'Esquadra.



Poc abans de tres quarts de vuit de la tarda dos lladres han entrat a robar a la benzinera i, segons l'avís que ha rebut la policia, han amenaçat i ferit lleument amb un tornavís un treballador de l'establiment i s'han endut diners de la caixa registradora.



Els atracadors han fugit en una furgoneta robada i els Mossos han començat a perseguir-los. Segons la policia, els lladres han ignorat els avisos de la policia per aturar-se i han anat cap al barri de la Bordeta de Lleida. En aquesta zona, han tingut un accident amb la furgoneta, que ha sortit de la via, i els dos atracadors han fugit corrents.



Segons les primeres informacions dels Mossos, durant la persecució a peu els agents "han ordenat als lladres que s’aturessin i han efectuat trets intimidatoris". I ha estat aleshores que "un d'ells ha resultat ferit mortalment per arma de foc". L'altre ha estat detingut.