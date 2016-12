Mor un home en un xoc entre un camió i un turisme a la C-26 a Algerri

Un home ha mort aquest dimarts al migdia en un xoc entre un camió i un turisme a la C-26 a Algerri, a la Noguera, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc després de les 12.45 h al quilòmetre 8, on, per causes que es desconeixen, els dos vehicles han col·lidit i, com a conseqüència, el conductor del turisme ha mort.

Es tracta d'un home de 66 anys i veí d'Almacelles. La víctima viatjava amb la seva filla, de 33 anys, que també ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El camioner ha sortit il·lès de l'accident.

Els Mossos investiguen les causes d'aquest accident, i tot apunta que el cotxe s'hauria saltat un stop a l'hora d'incorporar-se a la C-26 i el camió, que circulava en direcció a Balaguer, l'ha envestit. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). La via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa arran de l'accident.