Mor el casteller que va quedar tetraplègic en caure un castell durant les festes de Gràcia del 2013

Mike Lane, el casteller de la Colla de la Vila de Gràcia que va patir un greu accident durant la festa major del barri el 2013 i que el va deixar tetraplègic, va morir el 22 de gener, segons ha informat la colla castellera.

El 2013, durant la festa major de Gràcia, la caiguda d'un 5 de 8 va ferir tres castellers, i un d'ells, Lane, d'origen irlandès i que vivia al barri des del 1999, va rebre un fort cop i va patir una fractura cervical, va perdre el coneixement i va patir una parada cardiorespiratòria. A conseqüència de l'accident l'irlandès va quedar tetraplègic i amb necessitat de respiració assistida.

La Colla ha comunicat la mort a les xarxes socials i ha explicat que des de l'inici ha donat "tot el suport emocional i econòmic possible" al casteller i a la seva família, durant la seva estada en l'Institut Guttmann de Barcelona i posteriorment a casa seva, i "així ho continuarà fent ara i sempre". Les colles castelleres sòcies de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) tenen una assegurança triple en cas d'accidents que cobreix la responsabilitat civil, el cost de l'atenció sanitària i una indemnització econòmica si hi ha seqüeles permanents, com en el cas de Mike Lane, que va rebre la "màxima indemnització", ha aclarit a Efe Guillermo Soler, gerent de la CCCC.

Segons fonts de la Colla de la Vila de Gràcia consultades per Efe, l'agrupació aixecarà un pilar en la cerimònia fúnebre d'aquest dimecres, ha anul·lat l'assaig d'aquest divendres i l'actuació en els Foguerons de Sa Pobla d'aquest dissabte, una festa que té el seu origen en una petita població de Mallorca i que des del 1993 se celebra al barri de Gràcia. La colla també ha compartit a les xarxes socials un vídeo en homenatge al mort, amb el títol 'Mike, sempre et portarem al cor'.

La família de Lane sempre ha estat molt implicada en el món casteller, i ha expressat a la web de la colla la seva gratitud per les mostres de condol rebudes, que els han fet sentir acompanyats en "aquests moments tan tristos".

També han agraït el suport i l'ajuda rebuts durant aquests anys per part dels professionals de l'Institut Guttmann, l'Hospital de Sant Pau, el CatSalut, l'Hospital Clínic, el Sistema d'Emergències Mèdiques i la Creu Roja, així com la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i tot el món casteller.